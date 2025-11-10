拜共諜害全黨？邱議瑩喊「投她是支持鄭麗文」 柯志恩：背叛忠誠分清楚

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文日前參加「白色恐怖秋祭追思慰靈大會」追思前高階共諜吳石，有意參選高雄市長的民進黨立委邱議瑩喊出「投給柯志恩就是支持鄭麗文」。對此，國民黨立委柯志恩今（10日）反擊，照這個邏輯，是不是可以說「支持邱議瑩就是支持總統府養共諜、支持國安局養共諜」？從史觀來看，吳石這個人就是百分之百顛覆中華民國政權的共諜，但背叛跟忠誠之間要分得非常清楚。

柯志恩表示，民進黨初選開始，動不動就拿她來蹭聲量，大家都習以為常。若說「支持柯志恩就是支持鄭麗文」，那是不是也可以說「支持邱議瑩就是支持總統府養共諜、支持國安局養共諜」？照這個邏輯就是這樣。鄭麗文已經講得非常清楚，當初她單純是要紀念228政治受難者。

柯志恩提到，從史觀來看，吳石這個人就是百分之百顛覆中華民國政權的共諜，但背叛跟忠誠之間要分得非常清楚。民進黨沒有臉說鄭麗文追思共諜，他們之前以轉型正義之名，也追思不少共產黨員，根本雙重標準。過去的事情就讓它過去，但事實會說話，千萬不要因為政治操作，而忽略事實問題。

