拜台灣有事風險所賜 日本國防承包商去年銷售增幅領先各主要國家

配備宙斯盾系統的艦艇的綜合防空和飛彈防禦作戰概念圖 取自維基百科 by 日本防衛省・自衛隊 CC 表示 4.0

[Newtalk新聞] 瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）1日發布了全球前100大國防承包商2024年的銷售報告。日本共有五家公司上榜，其銷售額達133億美元（約2兆日圓或新台幣4041.1億元），較2023年成長40%，增長率居各主要國家之冠。

《日本經濟新聞》報導，由於與鄰國（中國、俄羅斯、朝鮮）關係日益緊張，日本國防能力不斷增強，其國防相關銷售額（包括榜單上的五家公司）較2023年增長了40%。

廣告 廣告

鑑於「台灣有事」的風險日益增加，日本自衛隊已開始加強防禦能力。作為回應，日本企業收到的神盾艦艇、戰鬥機和飛彈系統訂單增加。

５家上榜全球百大國防供應商的日本企業包含三菱重工（排名第32位，銷售額達50.3億美元，比去年同期成長37%）、川崎重工（排名第55）、富士通（第64位）、三菱電機（第76名）和NEC（第83名）。這五家公司均實現了兩位數的成長，增幅從25%到87%不等。

全球百強企業的總銷售額成長了6%，達到6,790億美元，創歷史新高。其中77家公司的銷售額實現了成長。冷戰結束後，國防相關銷售額有所下降，但自2000年前後開始回升，並在2022年烏克蘭戰爭爆發後顯著成長。

全球百大國防供應商之中，共有39家美國公司上榜，銷售額達3,340億美元，幾乎佔總數的一半。這比2013年增長了3.8%。美國公司洛克希德馬丁、RTX（原雷神技術公司）和諾斯羅普格魯曼則名列前三名。

成長率位居第二的是德國，增幅達36%。萊茵金屬和迪爾防務公司增加了來自烏克蘭的彈藥和裝備訂單，銷售額達149億美元。由於對烏克蘭的軍事支持，整個歐洲的銷售額成長了13%。

對中國的銷售額下降了10%，為883億美元。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

濱崎步親自公開演唱會獨自演出照！無畏中國惡意取消 她一步都沒有退

警告「兩岸不能被定調是內政問題」劉寶傑：馬英九選擇為難台灣人