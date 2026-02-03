拜土地公不只求財也求心安 泰山仙草蜜化身祈福應援飲品

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】拜土地公，不少民眾除了祈求財運，也希望為生活求得一份心安。從考試、工作到日常平安，土地公信仰早已深植台灣民間，而仙草蜜等傳統飲品，也常見於供桌之上，成為民眾敬奉時的心意表現。

泰山仙草蜜被不少民眾視為拜土地公最誠心的供品，為市場首創的「祈福應援祝福飲品」。（泰山食品提供）

適逢2月3日土地公「尾牙」重要節日，泰山食品今（3）日於台北二二八公園福德宮舉辦奉茶祈福活動，以仙草蜜作為供品，邀請信眾一同祈求平安與順遂，並同步展開全台祈願行動，現場不少民眾駐足參與，氣氛莊重而溫馨。

泰山食品表示，仙草蜜在民間長期被視為拜土地公常見供品之一，不僅象徵清涼退火，也代表誠心與祝福。加上其草本特性，與傳統信仰中講求心平氣和、內在安定的精神相互呼應，因此成為此次奉茶祈福活動的主要供品。

泰山仙草蜜以「凡事仙草蜜，煩事降火氣」為主軸，用幽默轉念的生活哲學，打造全民都能共感的降火神器。（泰山食品提供）

土地公（福德正神）一年中有三個重要祭拜日，分別為農曆二月初二「頭牙」、八月十五「中秋節」及十二月十六「尾牙」，象徵誕辰、感恩與年終祈福。尾牙日向來被視為向土地公感謝一年庇佑、並祈求來年順遂的重要時刻，也吸引許多民眾前往廟宇參拜。

今日活動中，現場設置祈福卡與祈福牆，讓信眾寫下心願、張貼祝福，完成指定互動後可獲得仙草蜜一瓶，作為象徵平安的結緣品。活動也安排吉祥物到場與民眾互動，增添親切感，吸引不少家庭與長輩參與。

除台北場活動外，主辦單位也同步將「仙草蜜祈福聚寶盆」奉敬至全台多處土地公廟，包括二二八公園福德宮、石牌福星宮、永和店仔街福德宮、三重捷興宮、新莊中港福德宮、桃園晉福宮、頭份福德祠、鹿港閤港福德祠、嘉義保南境福德正神廟及高雄大華福德宮，為地方祈求平安與豐足。

泰山企業今日於二二八公園福德宮舉辦團拜儀式。（泰山食品提供）

此外，活動期間也捐贈仙草蜜與仙草茶作為奉茶與廟方使用，分享給前來參拜的信眾，讓祈福行動更貼近日常生活：泰山食品指出，透過奉茶祈福活動，希望讓民眾在傳統節慶中感受信仰的力量，將祈福與安心融入日常，不僅延續民俗文化，也讓信仰成為陪伴生活的溫暖存在。