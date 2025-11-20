拜媽祖竟遇陌生婦「塞籤詩」！楊登嵙：施放者恐遭反噬

太荒唐！資深媒體人呂文婉最近分享1樁怪事，她到苗栗白沙屯拱天宮拜拜時，1名陌生婦人突然叫住她，塞給她1張籤詩就跑了，她懷疑遭人轉嫁厄運，民俗專家楊登嵙也提出解決辦法。

資深媒體人呂文婉日前到苗栗白沙屯拱天宮拜拜，卻遭陌生婦人「塞籤詩」疑想轉嫁厄運給她。（圖／翻攝自Facebook@呂文婉get in TOUCH）

呂文婉18日在臉書發文表示，她平時每1個月至2個月就會去白沙屯拱天宮拜拜，那天她準備了鮮花、素果到拱天宮參拜媽祖，期間被1名陌生婦人喊了名字，她以為是自己的粉絲，於是禮貌性地轉頭要打招呼，沒想到該婦人朝她塞了1張籤詩，並稱「這是一位老師要跟妳結緣的」，婦人說完就消失在人群之中。

廣告 廣告

呂文婉回憶，當時她只看籤詩字面意思就覺得「不是很好」，但還未來得及細究，廟內1名義工上前抽走籤詩並撕碎，另1名師兄向她表示，廟裡常有不肖人士假借宗教名義製造信徒恐慌，欲藉此騙財。呂文婉說，她聯想到可能是有人要用這類怪異方式將厄運「轉」給她，讓她氣得直呼「舉頭三尺有神明，難道不怕現世報嗎」！

事後，現場解籤的義工安慰呂文婉，籤詩是信徒個人稟告媽祖、擲筊取得媽祖確認所指示而來，與他人無關，反而是該婦人意外替她「過了厄運」。

民俗專家楊登嵙也指出，這類「塞籤詩」的行為，恐怕就是要把不好的運勢轉到別人身上。萬一民眾也遇到別人塞來下下籤或是不好的符咒，意圖藉此「轉運」，楊登嵙建議，可將事發過程稟報神明，請求神明做主保護，讓物品帶來的邪術、不好的磁場返還給施放者，即可逢凶化吉。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

延伸閱讀

資源再利用！東勢綠資材中心提供「免費破碎木料」

賓賓哥道歉了！未經同意「直播拍未成年」遭校長霸氣制止

影/命懸一線！台中男「基隆墜河」警消搜救中