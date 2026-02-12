拜年抽萬元紅包！ 只需用台語APP說「3句吉祥話」

教育部推廣「台灣台語輸入法」APP，在農曆春節期間完成拜年指定任務，就有機會獲得1萬元的商品禮券紅包。（圖／報系資料照）

教育部宣布，推出「臺灣台語輸入法」APP，並舉辦「用臺灣台語拜年，部長阿公發紅包！」抽獎活動。民眾可以輸入關鍵字下載「臺灣台語輸入法」APP，在過年期間使用APP傳送「3句臺灣台語吉祥話」向親朋好友拜年，就有機會獲得商品禮券頭獎1萬元、二獎2千元、三獎1千元及參加獎2百元，活動期間為2月14日起至3月3日（元宵節）為止。

當今社會幾乎人手一支智慧型手機且數位溝通已經融入生活日常，但不少民眾在使用臺灣台語時，常面臨「會說卻不知如何書寫」的問題。教育部為此開發出支援iOS與Android雙平台的「臺灣台語輸入法」APP，同時導入「語音辨識功能」，民眾不需要背誦複雜的拼音規則，只要對著手機「說」，「臺灣台語輸入法」APP就能迅速將語音轉化為準確的臺灣台語漢字。

廣告 廣告

過年期間，無論是想祝長輩「身體健康食百二。」(Sin-thé kiān-khong tsia̍h pah-jī.)，還是祝福親朋好友新的一年「平安順序趁大錢」(Pîng-an sūn-sī thàn-tuā-tsînn.)，都能使用「臺灣台語輸入法」APP讓民眾輕鬆實現，並讓拜年訊息充滿臺灣特色。

為了讓更多人實際感受數位化臺灣台語輸入的便利性，教育部舉辦「用臺灣台語拜年，部長阿公發紅包！」抽獎活動，民眾只要完成以下四步驟即可參加抽獎：

1.至App Store或Google Play下載「臺灣台語輸入法」APP。

2.使用APP內的「語音輸入」或「臺羅輸入」功能，傳送3句臺灣台語吉祥話向親朋好友拜年，若非拜年吉祥話，則不具抽獎資格。

3.將畫面截圖或錄影，公開分享至個人臉書、Instagram或Threads，並加上標籤「#臺灣台語輸入法」。

4.最後，打開「臺灣台語輸入法」APP，在APP的「設定」→「意見回饋」中，回傳您的真實姓名、手機號碼、發文的平臺和分享文的連結，即完成報名。

教育部表示，本活動獎項包含商品禮券頭獎1萬元（1名）、二獎2千元（5名）、三獎1千元（10名）及參加獎2百元（50名），得獎名單預計4月2日公布至教育部全球資訊網首頁。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

被臭豆腐臭到「把頭髮拔光」！大票住戶聞屎味 環保局回應了

奶奶遭軟禁1／打造移動城堡圓孩子夢 跳跳屋奶奶竟被不肖兒綁架爺爺急瘋

奶奶遭軟禁2／留美財金學士回台竟啃老 寄恐嚇信侵吞父母房還拘禁重病媽