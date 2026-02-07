拜年變辯論賽? 豬肉販當場開嗆黃國昌"福利講清楚"

財經中心／唐詩晴、鄭國陽、SNG 台北報導

參選新北市長的黃國昌母雞帶小雞，前往新莊的菜市場拜票，沒想到竟被一位豬肉攤老闆當面質疑，多項福利政策不夠具體，直嗆他「要把新北帶到更好的地方是什麼地方？」不少網友大讚最強肉販。我們實際找到這位老闆，他說，只是因為不能接受黃國昌呼嚨選民。

新北市長參選人黃國昌，帶著市議員陳世軒，前進新莊宏泰市場，發送春聯、紅包袋，向攤商拜年、"博感情"，沒想到，在市場第一家豬肉攤，就踢到鐵板。

宏泰市場豬肉販林秋生vs.新北市長參選人（民眾）黃國昌：「新年快樂，你要把新北市帶到哪邊去？把新北市帶到更好的地方去，更好是什麼地方? 要讓我們的年輕人可以看得到未來。福利！我要福利！看未來沒有用，2到6歲類義務教育，讓我們的年輕人敢成家。」

市場上演辯論賽，肉販更質問，65歲以上老人假牙補助，到底有多少？但黃國昌除了尬笑，就是給不出答案。

宏泰市場豬肉販林秋生vs.新北市長參選人（民眾）黃國昌：「400億你要怎麼花？老人假牙要（補助）多少？我要講一句話，他不敢講，講出來就有票啊，要開這種撒幣的支票最簡單。」

兩人唇槍舌戰將近7分鐘，觀看直播的網友紛紛留言，黃國昌一嘴空話，博土被殺豬刀殺的啞口無言，大讚攤販邏輯清晰，贏過一堆政客，還有人發現，黃國昌說的二到六歲類義務教育，不就是現在中央的零到六歲國家養？揶揄黃國昌根本在胡說八道。

網友揶揄黃國昌和肉販的對話，根本在胡說八道。（圖／民視新聞）

宏泰市場豬肉販林秋生：「把你的數字說出來，他一直在呼嚨我們一直在逃避，新北市的錢很多將近3000億，那你要這些錢要用到哪邊去？他只是照抄就好像國防照抄一樣，去美國兩天回來就照抄，他幾乎人格、人格破滅。」

實際再訪這家豬肉攤，老闆也開酸，黃國昌不敢提出具體政見，就是在逃避，對比蘇巧慧，到底誰做好準備，顯而易見。

宏泰市場豬肉販林秋生：「有開支票來就給人民一個期望，你完全不敢開，你想把新北市帶到哪個地方？我覺得他沒有準備好，只是搶新聞鏡頭而已。」

老闆霸氣語錄連發，讓不少網友看得解氣，揚言買爆他的豬肉。

宏泰市場豬肉販林秋生感謝網友支持，也直言認為黃國昌沒有準備好要當新北市長。（圖／民視新聞）

宏泰市場豬肉販林秋生：「謝謝！他沒有給我機會，他假如讓我講台語的話，我的口才更好，我一直想有機會在電視跟他辯論，用台語來辯論我把他打趴。」

代表市井小民怒吼，把黃國昌嗆到啞口無言，也被網友封為，是清醒的選民。

