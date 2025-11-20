拜拜被人「塞籤紙」竟是被下咒？ 命理師1招化解





資深媒體人呂文婉近日去廟裡拜拜時，卻莫名被一位陌生婦人「塞籤紙」，且籤詩內容不是很好，事後她也直呼：「舉頭三尺有神明，難道不怕現世報嗎？」對此，命理專家楊登嵙「教1招」輕鬆化解！

資深媒體人呂文婉18日在粉專上發文，指當日一大早特地準備鮮花素果前往白沙屯拱天宮參拜，而自己也不是「一年信徒」，平時只要有空，大概1、2個月就會去參拜一次。正在廟裡參拜時，突然聽到一名婦人喊她的名字，還突然塞給他一張籤詩，說：「這是一位老師要跟妳結緣的……」，然後轉身消失在人群中。

呂文婉指出，廟裡一名義工馬上衝過來，將那張籤當場撕碎丟掉。呂文婉這才從廟方解籤的師兄口中得知，廟裡時不時會出現不肖人士，假借通靈接近信眾，目的是製造信眾恐慌，藉此攀談騙財。當然也有另外一種可能，就是意圖把壞運過給民眾。呂文婉表示:「宗教聖地，媽祖娘娘慈愛庇佑眾生之所，居然有人膽敢如此歹心。」解籤義工強調，籤詩必須由個人向媽祖稟告再經由擲筊確認，屬於個人，跟他人無關。

呂文婉感慨地說「心存善念 福雖未至禍已遠離；心存惡念，禍雖未至福已遠離。」

對此，社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授表示，將下下籤塞給民眾，企圖將不好的運勢，轉嫁給他人。民眾萬一收到此種下下籤或不好的符咒，最好將過程向神佛稟報，並請求神佛保護，若有邪術或陰磁場請返還施放者，這樣就可以趨吉避凶。

