拜拜被塞籤詩竟是「下符」！ 命理專家教你一招返還

籤竹及籤筒。（圖／楊登嵙提供）

資深媒體人呂文婉近日去廟裡拜拜時，莫名被一位陌生婦人「塞籤紙」，事後她也直呼：「舉頭三尺有神明，難道不怕現世報嗎？」

資深媒體人呂文婉近日一大早特地準備鮮花素果前往白沙屯拱天宮參拜，而自己也不是「一年信徒」，平時只要有空，大概一、兩個月就會去參拜一次。正在廟裡參拜時，突然聽到一名婦人喊她的名字，她突然塞給我一張籤詩說：「這是一位老師要跟妳結緣的……」，然後轉身消失在人群中。

廟裡一名義工馬上衝過來，將那張籤當場撕碎丟掉。呂文婉這才從廟方義工口中得知，原來廟裡時不時會出現不肖人士，假借通靈接近信眾，目的是製造信眾恐慌，藉此攀談騙財。當然也有另外一種可能，就是意圖把壞運過給民眾。呂文婉表示:「宗教聖地，媽祖娘娘慈愛庇佑眾生之所，居然有人膽敢如此心……。」，解籤義工強調：籤詩必須由個人向媽祖稟告再經由擲筊確認，屬於個人，跟他人無關」。

社團法人台中市名門命理教育協會創會理事長楊登嵙教授表示:將下下籤塞給民眾，企圖將不好的運勢，轉嫁給他人。民眾萬一收到此種下下籤或不好的符咒，最好將過程向神佛稟報，並請求神佛保護，若有邪術或陰磁場請返還施放者，這樣就可以趨吉避凶。

籤王。（圖／楊登嵙提供）

