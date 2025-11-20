拜拜遭陌生婦塞籤詩！命理師：恐將厄運轉嫁 1招化解

生活中心／賴俊佑報導

呂文婉日前到拱天宮拜拜遭陌生婦人塞籤詩。（圖／呂文婉）

資深媒體人呂文婉日前到白沙屯拱天宮參拜，遭一名陌生婦人「塞籤紙」，疑似想將壞運氣「過給別人」；對此，命理老師楊登嵙表示，若民眾收到下下籤或不好的符咒，建議將過程稟報神佛、請求保佑。

呂文婉在臉書發文，18日上午到白沙屯拱天宮參拜，被一名陌生婦人喊住，以為是認出她的粉絲，沒想到對方突然塞給她一張籤紙，聲稱是「老師要與妳結緣」，說完便匆匆消失。

呂文婉原本想看籤詩內容，結果廟方師兄立刻上前將籤詩撕毀，師兄解釋廟內偶爾會出現假借宗教名義接近信眾的不肖人士，可能藉由「恐嚇式籤詩」、假稱通靈、或以「結緣」名義攀談，最終意圖騙財；也不排除有人試圖藉由詭異手法「轉運」或製造心理壓力，讓呂文婉不禁感嘆「舉頭三尺有神明，難道不怕現世報嗎？」

廣告 廣告

命理老師楊登嵙表示，將下下籤塞給民眾，企圖將不好的運勢，轉嫁給他人。民眾萬一收到此種下下籤或不好的符咒，最好將過程向神佛稟報，並請求神佛保護，若有邪術或陰磁場請返還施放者，這樣就可以趨吉避凶。

三立新聞網提醒您：

民俗傳說僅供參考，請勿過度迷信。

更多三立新聞網報導

快看車牌！劍湖山門票不到300元 六福村「12菜市場名」免費玩

小雪禁忌一次看！命理師：「4生肖」小病痛纏身 冬進補「3類人」注意

《動物方城市》粉絲衝了！7-11開賣70款週邊 尼克、茱蒂奶昔要喝

不只奶昔大哥！褲褲兔、哆啦A夢最新週邊 吃壽司送小卡、鑰匙圈

