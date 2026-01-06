拜拜零距離！桃園景福宮籤詩竟有五種語言 外國人也秒懂

節目中心／黃唯碩、林瓊玉報導

你能想像，在一座擁有兩百多年歷史的百年古廟裡，抽到的籤詩竟然同時出現中文、日文、英文、韓文，甚至越南文嗎？《寶島神很大online》這回來到桃園市中心的信仰核心——桃園景福宮，意外發現這座百年大廟，竟藏著一項超級國際化的秘密。

國際化解籤詩機具有多國語言服務。（圖／寶島神很大）

景福宮國際化籤詩。（圖／寶島神很大）

節目一開始，主持人香蕉在廟埕聽見日本遊客用日語交談，原以為只是單純觀光，沒想到對方竟是專程來「拜拜求籤」。更令人驚訝的是，當香蕉準備幫忙解籤時，才發現籤詩下方早已貼心附上日文註解，讓外國信眾也能看懂神明的指引。原來，這並非特例。主委透露，景福宮的籤詩系統早已發展成多國語言版本，涵蓋中文、日文、英文、韓文與越文，讓來自世界各地的信眾，都能在異鄉安心向神明傾訴心事。

桃園景福宮常會有來自世界各地信徒。（圖／寶島神很大）

而這座「走在時代前端」的大廟，其實來頭不小。景福宮供奉的主神為開漳聖王，信仰源自清乾隆年間，從福建漳州渡海來臺。開漳聖王在唐高宗年間曾奉命平定閩南地區所發生的蠻亂，隨行的五十八姓族群也在當地落地生根，因此成為漳州人重要的守護神。來到台灣後，開漳聖王信仰在桃園發展得格外興盛，不只深受閩南族群敬仰，也延伸至客家族群，逐漸成為「全桃園人」共同的信仰中心。景福宮更曾一度是全臺規模最大的開漳聖王廟，如今仍是市定古蹟，地位舉足輕重。

開漳聖王金尊。（圖／寶島神很大）

值得一提的是，景福宮在保存古蹟的同時，也不斷與時俱進。廟方在不破壞歷史結構的前提下，導入現代採光設計，讓廟內明亮通風，即使下雨也能安心參拜，展現傳統與科技並存的巧思。

在不更動傳統古蹟之下完美融合現代採光設計，使景福宮煥然一新。（圖／寶島神很大）

除了國際化籤詩，廟內還有另一項深受年輕人關注的亮點——月老信仰。景福宮特別迎請與臺北霞海城隍廟的月老，並貼心設計精緻紅線與紅包，讓前來求姻緣的信眾，能把祝福隨身帶回家。

景福宮為求姻緣男女還特別貼心設計精緻紅線與紅包。（圖／寶島神很大）

桃園百年大廟——景福宮。（圖／寶島神很大）

從百年信仰到多元文化，從傳統建築到現代服務，景福宮不只是一座老廟，更是一座與世界接軌的心靈據點。也難怪，連外國遊客都說：「來台灣，一定要來這裡拜拜。」

精彩影音►桃園大廟籤詩竟有五種語言?! 連日本人都愛拜!!

