拜拜「6禁忌」搞錯有影響！宜先左後右 踩門檻視為不敬

每逢年關，許多民眾會到寺廟拜拜求平安，命理專家艾菲爾提醒，拜拜需要注意6大禁忌，像是祭拜順序、所求的心願內容以及供品挑選等部分，搞錯的話可能會冒犯神明。

命理專家艾菲爾分享拜拜要注意的6大禁忌，像是右撇子應以左手插香以示尊敬。（示意圖／中天新聞）

1、忌生理期或戴孝期間拜拜：古人認為女性生理期排經血及坐月子期間元氣虛弱，因此建議雙手合十祭拜即可，心誠則靈。若信徒正在服喪，則須滿1年才可入廟，避免與廟內正氣對沖。

如有特殊情況需要拜拜，可在廟外或廟門口，以手指「點地」3次，代表向神明請安，再以手指「點天」3次，代表向祖先請安，然後雙手合十，默念自己的心願即可。

2、拜拜有順序：一般是先參拜正門的天公爐（玉皇大帝），由於天公是萬神之祖，先向天公請安，以示對天地神祇的尊敬。拜完天公再進主殿，先拜中間的主神，若主神左右還有陪祀的神明，則應先拜左邊（龍邊）、再拜右邊（虎邊），如果有側殿，則按照順時針的方向，由左至右拜完所有的神明。

3、忌選假花、帶籽水果當供品：鮮花應以雙數成對為主，艾菲爾建議，「求貴人、桃花」可準備繡球花、文心蘭，「求姻緣」選百合花，「求事業、學業」 選開運竹、銀柳等，千萬不可使用假花，因為假花是死的，沒有生氣，會冒犯神明。

水果選擇上，可挑新鮮乾淨、有吉祥含意的種類，如蘋果（平安吉祥）、梨子（水帶財）、鳳梨（好運旺旺）、橘子（吉利如意）等。不建議選釋迦、番茄、芭樂、草莓等，這類水果含有種籽，會經由腸道排出，恐怕對神佛有不敬之意。

4、具體描述所求心願：祈求願望前，應先向神明請安，稟報自己的姓名、出生年月、出生地或現居地，再具體明確的描述祈求的心願，如具體數額、時間或期望的結果等等，神明才能精確理解並提供協助。

5、忌以慣用手插香：插香的手勢也有學問，現在不少人是右撇子，慣用右手，如廁時以右手清潔，因此右手視為不潔。而在陰陽的理論中，右手是排放負能量的管道，左手則是接收能量的管道，因此燒香拜佛應以左手插香以示尊敬，左撇子則相反。

拜拜後先點香，再到香爐前三鞠躬，然後將香插入香爐，不要用力戳香爐，以免破壞香爐的平衡。

6、忌踩門檻：門檻象徵寺廟的門神，也是區隔內外的界線，若踩踏門檻會被視為不敬之舉，甚至可能帶走神明的靈氣。正確做法是進出廟門時，抬腳跨過門檻，且面對寺廟時應從左門進、右門出，因「入吉出凶」，所以要在進入時抬左腳，出門時抬右腳，表示平安吉祥。

《中天提醒您｜民俗說法不代表本台立場，僅供參考，切勿過於迷信》

