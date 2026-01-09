拜文昌考生「瘋狂巴頭」開智慧 網酸送台大！樂成宮：外部人士拍片誤導

記者潘靚緯／台中報導

115學年度學科能力測驗將於1月17日至19日登場，考生除了把握時間衝刺苦讀，不少人也藉助宗教慰藉。近日一名女子在廟宇，朝著跪拜男子的頭部，連續拍打，並配上「文昌帝君開智慧」等字樣，似乎在進行宗教儀式，影片曝光後遭網友諷刺「要送台大還是送台大？」。據了解，影片拍攝地點在台中市樂成宮，但廟方表示，廟內不會有法師或志工做拍頭開智慧的儀式，之後會加強巡邏，避免外部人士在廟內拍片造成誤導。

女子在文昌帝君神像面前，用雙手用力拍打男信徒的頭部兩側，聲稱可開智慧。(圖／翻攝自臉書爆廢1公社)

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」公布一段影片，畫面中可見，一名男信徒雙手合十、虔誠跪拜在文昌帝君神像前，一名女子則在信徒頭部兩側太陽穴後方，以雙手快速用力拍打，發出明顯「啪啪啪啪」的聲響。影片中還穿插「文昌帝君開智慧」與「文昌帝君加持，接引天地智慧，補齊千絲萬縷」等標語，女子打完頭部兩側後，換拍打頭頂，遭網友嘲諷「要送台大還是送台大，就看悟性和力度了」。

據了解，影片拍攝地點就在台中知名的樂成宮，常務董事洪榮吉強調，「巴頭」影片絕不是廟方發佈，廟內也不會有法師或志工來做法事幫信徒開智慧，畢竟拜拜請神明加持，考生還是要用心讀書，並不是來拜文昌帝君就可以增加分數。未來

會再加強巡邏

，若看到外部人員拍攝的不法行為會馬上制止，避免誤導外界。

媒體記者也循線找到影片中，替信眾「巴頭」的女子，她解釋是受到「文昌帝君」指引，指出頭上有腦迴路，神經線阻塞，能量就無法進入頭部，藉助她的手進行拍打，把腦迴路疏通，對思路清晰會有幫助，力道每個人都不同，目前已透過「巴頭儀式」幫助超過100人，至於網友的質疑與批評，她表示不會在意。

台中市立老人復健綜合醫院神經外科醫師吳育綸表示，用手拍打頭部，若用力不當會造成頭皮血腫、疼痛腫脹，更嚴重會造成噁心嘔吐，類似腦震盪的症狀，若出現不適症狀，應立即就醫。

台中樂成宮澄清，廟方不會有志工或老師幫信徒舉行「巴頭」儀式。(圖／翻攝畫面)

