拜新社花海所賜 中捷11月日均運量再刷新紀錄

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線10月拜有多次連續假日之賜，運量創新高，而11月因有新社花海運量再創歷史里程碑，每日平均運量達5萬960人次，成功打破上月紀錄，而北屯總站、松竹站及九德站等3站，也同步創下各站單月運量最高紀錄；中捷公司表示，顯示搭乘捷運已成為民眾的日常。

中捷公司表示，雖然11月有受到鳳凰颱風影響，當日停班停課，但是11月每日平均運量仍打破紀錄，假日日均運量表現同樣強勁，以5萬2460人次寫下新紀錄。

廣告 廣告

中捷公司分析，11月適逢「新社花海暨台中國際花毯節」登場，吸引大量賞花人潮，捷運松竹站旁設有接駁車站點，大幅提高搭乘便利性，並有效推升運量，松竹站單月運量更突破11萬人次，成為11月表現最為出色的車站。

此外，中捷公司認為，民眾通勤、外出購物已逐漸養成使用捷運的習慣，也使運量穩定上升。

中捷公司表示，12月份台中市將接連迎來跨年晚會及五月天演唱會等重大活動，中捷將依活動需求，加密班次及延後收班，全力提供便捷且安全的疏運服務。而台中購物節將持續至12月25日，綠線沿線匯聚眾多好吃、好玩、好買的店家，預期會帶來更多乘車人潮，在多重活動加持下，運量可望再攀高峰。

【看原文連結】

更多自由時報報導

烏龍？全聯複驗台灣鯛魚排 「恩氟喹啉羧酸」未檢出

不寫台灣改填「這國」 高三生公民考卷竟遭扣分

「北台灣最大夜市」突宣布提前收攤！ 最後營業時間曝光......

「基隆－石垣島」航班月底開航 單程票價2000元起

