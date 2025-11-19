拜會北市議會藍黨團 鄭麗文喊出2026選戰目標！

國民黨主席鄭麗文今（19）日前往台北市議會拜會國民黨團，她表示，全台灣選區中北市是她比較放心的，但不會因此大意，將盡力給予台北市長蔣萬安、議長戴錫欽及藍營北市議員最大支援。戴錫欽則強調，在藍白合基礎下，輔選過程絕對不會掉以輕心，一定確保國民黨團單獨過半、確保在台北市議會黨團的優勢。

鄭麗文今天拜會國民黨台北市議會黨團。（圖／中天新聞）

鄭麗文中午在國民黨秘書長李乾龍等人陪同下，出席台北市議會黨團大會。她在致詞時指出，因下午安排第一次正式的藍白會，所以把中常會時間提前一個小時，也壓縮了與黨團見面的時間。她提到，國民黨團過去三年表現傑出優異，成為蔣萬安市府最堅實的團隊，不僅善盡議員職責監督市政，同時也展現非常強的戰力，希望優秀的黨團在明年能繼續，也希望現任所有議員同志都能順利高票當選連任。

台北市議長戴錫欽。（圖／中天新聞）

鄭麗文特別感謝戴錫欽，稱讚他不只扮演稱職的議長角色，且在國民黨最辛苦、最風雨飄搖時，接下黨部主委重責大任。她提到，台北市黨部在過去這段時間被民進黨透過司法打壓、政治迫害，使得前主委黃呂錦茹蒙受不白之冤、司法的各種箝制。她說，在最艱困時刻，戴錫欽扛起最艱難的重責大任，還願意在她當選後繼續接這位子，由衷感佩感謝。

鄭麗文強調，明年這場仗，台北市必須延續過去輝煌的戰績，甚至希望能有所成長，讓蔣萬安所領導的市府團隊不只順利連任，在選票上更上一層樓，議會團隊也能順利繼續連任、議長也能順利連任。她直言，全台灣的選區，台北市算是她比較放心的，但絕對不會因此而大意，也會給予市長、議長還有各位議員同仁在選舉過程中所有可能最大的支援，全力做大家最堅強的後盾。

戴錫欽回應表示，作為黨員，在黨有需要時勇於承擔是基本責任也是義務。他說，最大的底氣來自於在場所有台北市議會優秀的黨員們，每個藍議員都能言善道、戰力非常強且十分接地氣，是各縣市黨團戰鬥力最強的。他強調，在藍白合作的基礎下，輔選過程中絕不會掉以輕心，一定確保國民黨團能單獨過半、確保在台北市議會黨團的優勢。

