拜會北市議會黨團！鄭麗文感謝戴錫欽接下重擔：明年讓蔣萬安高票連任

記者詹宜庭／台北報導

鄭麗文拜訪國民黨台北市議會黨團。（圖／翻攝自鄭麗文臉書）

國民黨主席鄭麗文今（19日）中午與秘書長李乾龍拜會國民黨台北市議會黨團，會後她表示，自己要感謝議長戴錫欽在國民黨最風雨飄搖的時候，接下了市黨部主委的重擔，國民黨台北市議會黨團在過去這3年的時間表現得非常傑出優異，明年的選戰，期待市議會的同志們能夠成為台北市長蔣萬安最堅實的團隊。不僅要讓蔣萬安所領導的市府團隊順利高票連任、戴議長順利連任，還要讓國民黨在市議會的席次更上一層樓。

鄭麗文表示，非常開心來到台北市議會黨團和各位議員同志一起共進午餐。今天時間安排相當緊湊，下午除了有中常會之外，也有眾所注目的藍白會見，目前正值台北市議會開會的期間，謝謝各位同志撥冗來到市議會黨團辦公室座談。

鄭麗文指出，自己要感謝最辛苦、最稱職的戴錫欽議長，在國民黨最風雨飄搖的時候，接下了市黨部主委的重擔。台北市黨部在過去這一段時間，被民進黨司法打壓、政治迫害，使得台北市黨部主委黃呂錦茹蒙受了不白之冤，很多市黨部同仁也深受其害，在如此艱困的時刻，還好戴錫欽議長扛起了最艱難的重任，她由衷的感佩、感謝。

鄭麗文提到，台北市議會國民黨黨團在過去這3年的時間表現得非常傑出優異，每位議員不僅善盡職責、監督市政，也展現了非常強的戰力。大家每天在基層的第一線接觸市民朋友，對於各項議題的溫度是最瞭若指掌的，所以明年的選戰，期待市議會的同志們能夠成為台北市長蔣萬安最堅實的團隊，延續台北市過去輝煌的戰績，不僅要讓蔣萬安所領導的市府團隊順利高票連任、戴議長順利連任，還要讓國民黨在市議會的席次更上一層樓。

鄭麗文說，她也要向各位議員承諾，未來黨中央會建立輿情快速反應機制，將各項議題即時傳達至各地議會黨團，也會與執政縣市建立窗口，加強國會、議會與地方政府合作的緊密聯繫，讓各位民意代表在前線能夠無後顧之憂的作戰、並扮演大家的最強後盾。

