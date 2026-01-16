拜會喬不攏？林俊憲稱沒通知 陳亭妃曝兩人電話中共識：別搞得太尷尬

[FTNN新聞網]記者許詠晴／台北報導

民進黨台南市初選「憲妃之戰」日前落幕，傳立委陳亭妃勝出後將在今（16）早九點拜會林俊憲，化解初選恩怨，但林稍早卻稱「沒收到通知」。對此，陳亭妃解釋，她昨天已致電給林俊憲，兩人說好今天民進黨在立院會甲動，若有碰面再聊就好，並非約時間拜會或拜訪林憲辦公室，這一切都是很自然、很直接的事，大家不要搞得好像很特別、很尷尬，也希望媒體別再加油添醋。

民進黨今早召開黨團大會，林俊憲會前被問到今早是否與陳亭妃見面？他回應，自己剛從台南搭高鐵到台北，還沒見到陳亭妃，黨團會議她應該會來；至於是否收到拜會的消息？林俊憲則說「沒收到消息」，更反問記者「她要拜會喔？」

針對兩人疑似有資訊落差，陳亭妃抵達黨團大會時說明，她沒說今早9點拜會林俊憲，他們兩個並沒有約，她昨天打電話給林俊憲是說，是不是可以排個時間拜訪？林俊憲當時也回應她，今天大家都會在立院甲動，如果有碰面的話再聊一下，「今天是很自然的，大家不要把它搞成好像很特別。」

至於今天在立院碰面後，會和林俊憲聊什麼？陳亭妃說，一定會跟林俊憲講拜託，謝謝他第一時間在臉書表達支持，也要感謝他很直接的接起電話，說立院甲動大家就會碰到，一切都很直接、很自然，所以她很感謝林俊憲，希望媒體記者不要加油添醋。

媒體追問，所以沒打算前往林俊憲辦公室拜訪？陳亭妃直言，這好像跟他們預期的不一樣，大家好像把這件事搞得太尷尬了，昨天林俊憲都直接表達會在立院碰面，就應該很自然地看待這件事，大家在台南的目標一致是打贏2026，才能成為2028賴清德總統連任最大的底氣，目標讓賴清德得票贏過2024。

對於身為初選勝出者將如何團結市議員參選者打贏2026？陳亭妃說，這沒有問題，她昨天昨天下午就致電台南立委同事、台南市議會黨團議員，大部分都有接電話，也拜託要一起並肩作戰，因為年底2026是市長、議員並肩作戰，所以自己也特別拜託他們，尤其民進黨現在還沒提名，但相信大家都沒問題，一定要把台灣做到最大，「台南2026要贏，議員要全壘打，這才是最重要的。」

