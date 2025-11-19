拜會國民黨北市議會黨團 鄭麗文承諾：黨中央將建立輿情快速反應機制

鄭麗文承諾，未來黨中央會建立輿情快速反應機制，將各項議題即時傳達至各地議會黨團。（圖/鄭麗文辦公室提供）

國民黨主席鄭麗文今（19日）下午將和民眾黨主席黃國昌在新莊會面，中午則先行拜會國民黨台北市議會黨團。她說承諾，未來黨中央會建立輿情快速反應機制，將各項議題即時傳達至各地議會黨團，也會與執政縣市建立窗口，加強國會、議會與地方政府合作的緊密聯繫。

鄭麗文今拜會台北市議會黨團時，首先感謝「最辛苦、最稱職」的議長戴錫欽，在國民黨最風雨飄搖的時候，接下了市黨部主委的重擔。

她說，台北市黨部在過去這一段時間，被民進黨司法打壓、政治迫害，使我們台北市黨部大家長黃呂錦茹蒙受了不白之冤，很多市黨部同仁也深受其害，在如此艱困的時刻，還好戴錫欽扛起了最艱難的重任，她由衷感佩、感謝。

廣告 廣告

鄭麗文說，台北市議會國民黨團過去這3年的時間表現非常傑出且優異，每位議員不僅善盡職責、監督市政，也展現了非常強的戰力。尤其每天在基層的第一線接觸市民朋友，對於各項議題最瞭若指掌。

鄭麗文期許，明年選戰期待議會同志能夠成為台北市長蔣萬安最堅實的團隊，延續台北市過去輝煌的戰績，不僅要讓蔣萬安所領導的市府團隊順利高票連任、戴錫欽順利連任議長，還要讓國民黨在議會席次更上一層樓。

鄭麗文承諾，未來黨中央會建立輿情快速反應機制，將各項議題即時傳達至各地議會黨團，也會與執政縣市建立窗口，加強國會、議會與地方政府合作的緊密聯繫，讓各位民代在前線能夠無後顧之憂的作戰、並扮演大家的最強後盾。



回到原文

更多鏡報報導

強調重視在野合作 鄭麗文：盼為國民黨贏得全面勝利

鄭麗文、黃國昌今會面 侯友宜：政黨合作若只是表象意義不大

「鄭黃會」明登場！雙方黨高層今場勘 李乾龍：要記取2024年藍白合失敗經驗