拜會國民黨北市議會黨團 鄭麗文：感謝戴錫欽扛起重責大任

國民黨主席鄭麗文（中）19日赴台北市議會拜會國民黨團，鄭麗文表示，明年這場仗，台北市必須延續過去輝煌的戰績，希望能夠有所成長，讓蔣萬安市長領導的市府團隊不只順利連任，希望能夠在選票上面更上一層樓。（陳君瑋攝）

國民黨主席鄭麗文（左二）18日中午與副主席、祕書長李乾龍（右二），一同拜會國民黨北市議會黨團成員。（丁上程攝）

國民黨主席鄭麗文與祕書長李乾龍19日中午拜會國民黨北市議會黨團，致詞時鄭表示，國民黨北市議會黨團這三年間表現得非常優秀，也是蔣萬安市府最堅實的後盾，展現了非常強的戰力，也希望明年選舉，現任議員都能夠高票當選，並且幫助蔣萬安在連任之戰「票數能更上一層樓」。話鋒一轉鄭麗文也表示，議長戴錫欽承擔了重責大任，接任北市黨部主委一職「值得好幾輪的掌聲，由衷感佩感謝」，也表示黨中央會在選舉過程中，給予最大程度的支援，也成為大家的後盾。

廣告 廣告

鄭麗文致詞時表示，明年就是大選年，國民黨團在這3年間表現非常出色且優異，也成為蔣萬安市政府最堅持的團隊，不僅善盡議員職責監督市政，同時也在我們市議會黨團展現了非常強的戰力，也希望我們優秀的市議會黨團，在明年能夠繼續，也希望在選舉，現任的所有議員同志們都能夠順利高票當選連任。

鄭麗文直言，除了希望各位議員能夠順利連任，也希望席次能夠有所成長，並且讓蔣萬安市長領導的市政團隊，不只能夠順利連任，還能在選票上「更上一層樓」。

鄭麗文強調，全台灣的選區，台北市算是她比較放心的，可是絕對不會因此而大意，也會給予我們市長、議長還有各位議員同仁，在選舉過程當中所有可能最大的支援，一定全力做大家最堅強的後盾。

鄭麗文也感謝坐在身旁的戴錫欽，直言他在國民黨最艱苦的時候，接下了黨部代理主委的重責大任，且在他上任黨主席後，還願意正式接任黨部主委，「這值得好幾輪的掌聲，由衷地感佩、感謝」。

【看原文連結】