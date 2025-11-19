拜會國民黨北市黨團 鄭麗文：明年選舉提供最大支援

（中央社記者劉建邦台北19日電）國民黨主席鄭麗文今天拜會台北市議會國民黨團時說，明年地方選舉將提供黨籍議員最大支援。議長戴錫欽表示，明年選舉會確保國民黨能單獨過半，並評估實力做最確實提名。

鄭麗文與國民黨秘書長李乾龍今天前往台北市議會國民黨團與黨籍議員見面，鄭麗文致詞說，北市議會正在開議，感謝議員出席。議會國民黨團過去3年表現傑出優異，各議員善盡職責、監督市政，展現強戰力，更成為市府背後堅實團隊。

鄭麗文說，戴錫欽是稱職議長且在國民黨辛苦、風雨飄搖時，接下市黨部主委重責。前主委黃呂錦茹蒙受不白之冤，戴錫欽在國民黨最艱困時刻，願意在她接任黨主席後續任台北市黨部主委，非常感謝。

鄭麗文提到明年選舉時表示，黨籍北市議員是國民黨最堅實作戰團隊，因為在基層最了解第一線民意。台北市選舉須延續過去輝煌戰績，甚至希望能夠成長，讓蔣萬安及黨籍議員能順利連任，更希望在選票更上一層樓。

鄭麗文說，全台灣選區台北市算是比較放心，但絕對不會大意，針對明年市長議員選舉會提供所有可能最大的支援，自己將是黨籍議員最堅強後盾。

戴錫欽致詞表示，身為黨員，在黨有需要時就勇於承擔是基本責任及義務，不管從代理主委到正式接任主委，自己最大的底氣就來自於議會國民黨議員。

戴錫欽說，明年選舉審慎樂觀，在藍白合作的基礎，輔選過程絕對不掉以輕心，一定確保國民黨能單獨過半，確保議會黨團優勢，不管民眾黨的提名策略，包括國民黨現任議員及有某幾個選區可能有新增，都會審慎評估實力做最確實提名。

戴錫欽說，黃呂錦茹在帶領台北市黨部期間出錢出力，對國民黨無怨無悔，大家都看在眼裡非常感謝，針對募款會竭盡所能做好該做的事情，但也希望黨中央能挹注部分，不管黨主席或秘書長都能夠多幫忙。

戴錫欽表示，台北市議會國民黨議員值得最好的輔選，因為是國民黨最好門面也是首都執政最佳保證，會攜手同心，在鄭麗文領導下贏得明年大選。（編輯：蕭博文）1141119