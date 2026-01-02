拜會國民黨團！柯文哲自嘲劫後餘生 傅崐萁笑：走政治沒背個2、3條罪不會大尾

​民眾黨前主席柯文哲今（2）日在民眾黨團總召、現任主席黃國昌等人的陪同下，拜會國民黨團，盼爭取支持《人工生殖法》立法。國民黨團總召傅崐萁介紹柯文哲時高喊「滿血歸來、滿血回歸」，柯文哲則無奈回應是「劫後餘生、苟延殘喘」，傅崐萁打氣表示「不會啦、不會啦，越來越勇」，更笑稱「走政治，沒有背個兩三條不會大尾」。

傅崐萁致詞表示，歡迎柯文哲滿血歸來，柯文哲笑回，他是「劫後餘生」、苟延殘喘；傅崐萁則表示，「走政治沒有背個兩三條罪，不會大尾」。柯文哲聞言笑稱「我聽你在講」，全場笑聲不斷，最後大家高呼「柯主席加油」、「藍白合加油」，為柯文哲送暖。

廣告 廣告

傅崐萁指出，柯文哲過去曾遭遇不公且偏頗的司法追訴，一度喪失人身自由。傅崐萁強調，儘管如此，民眾黨為台灣社會付出的腳步從未因此停歇，持續在立法院發揮影響力。

柯文哲則強調，心存善念盡力而為，但心存善念很困難，每天被修理、被打、被關在那裡，他可以忍受，但旁邊的人都不能忍受，柯文哲透露，有勸妻子陳佩琪上班分散注意力，不然每天在家裡寫臉書，柯文哲笑稱「我很頭痛」、「這一年律師費也付了不少」。

更多風傳媒報導

