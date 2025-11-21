拜會巴拉圭參院議長 江啟臣：台巴邦誼情同家人

（中央社記者王承中台北21日電）立法院副院長江啟臣20日率跨黨派立委代表團拜會巴拉圭參議院議長努涅斯，立法院今天表示，江啟臣指出，台巴68年邦誼建立在具體合作的基礎上，深刻感受雙邊合作豐碩的成果。台灣與巴拉圭不僅是朋友，更是兄弟、一家人。

立法院副院長江啟臣16日率領國民黨立委洪孟楷、黃健豪、呂玉玲，民進黨立委莊瑞雄、郭昱晴，以及民眾黨立委張啓楷等人及隨行人員共14人，搭機出訪美國及巴拉圭。

立法院今天發布新聞稿指出，江啟臣一行20日上午拜會巴拉圭參議院議長努涅斯（Basilio Núñez）。努涅斯引導訪團與15位跨黨派參議員交流，包括外交委員會暨台灣－巴拉圭友好委員會主席巴利歐斯（Antonio Barrios）等人，全程以直播方式進行，吸引許多媒體關注。

江啟臣表示，很榮幸代表立法院及立法院長韓國瑜率跨黨派訪團回訪巴拉圭，本次訪團成員皆首次踏上巴拉圭的土地，象徵跨黨派一致支持台巴邦誼，充分展現國會的最大共識，深刻感受雙邊合作豐碩的成果。

江啟臣指出，台巴68年邦誼建立在具體合作的基礎上，無論是教育或醫療，都是「最溫暖又有台灣味」的雙邊計畫，真心期待兩國之間的對話轉化為具體行動，也讓國會交流制度化，讓雙邊關係建立在代表人民的國會上。

江啟臣提到，再次感謝努涅斯盛情接待，並誠摯邀請努涅斯擇日再度訪台，讓台灣成為努涅斯及各議員第二個家，因為台灣與巴拉圭不僅是朋友，更是兄弟、一家人。

努涅斯回應，在場參議員皆代表相當民意，盼持續推動國會外交，深化雙邊關係，亦盼推動兩國直航，使人民往來更加便利。努涅斯也再度重申兩國堅實的友情建立在人權、民主及自由之上，盼兩國邦誼永存。

立法院透露，訪團午間出席亞松森中華會館款宴，江啟臣首先向僑界致上最誠摯的問候，並笑稱本次出訪為鐵人行程，在巴拉圭的第3天終於能夠嚐到思念已久的家鄉菜並見到家鄉人，倍感親切。

江啟臣提到，因為僑界旅居異地辛勤打拚，世界才能看見台灣。巴拉圭是台灣在南美唯一的邦交國，這份情誼格外重要，本次率團訪問巴拉圭，除了維護邦交，也期待僑界能繼續在海外支持台灣。這次訪問不只是交流，更是開啟未來合作的新起點，希望僑界能把立法院當娘家，有空時常回家。

立法院強調，晚間努涅斯在巴拉圭參議院中庭設宴款待訪團一行，江啟臣於席間受訪時感謝努涅斯款待，表示台巴邦誼68年情同家人，訪團成員雖首度訪巴，卻如同回家，並預祝巴拉圭在世足賽取得勝利。（編輯：張若瑤）1141121