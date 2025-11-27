拜會日最大在野黨 黃國昌分享「養粉」經驗

▲民眾黨主席黃國昌率青年團訪日，拜會日本各政黨。（圖／民眾黨提供）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨主席黃國昌率青年團訪日，拜會日本各政黨。昨（26）日拜會日本最大在野黨立憲民主黨被問到如何擁有龐大年輕支持者，黃國昌表示，民眾黨作為新興政黨，因與傳統媒體並無長期深厚關係，因此須另闢社群平台，透過直播、社群向各領域支持者直接對話。

黃國昌與台北市議員陳宥丞率團密集拜會日本主要政黨，包括立憲民主黨代表代行吉田晴美眾議員與青年局局長山田勝彥眾議員、波多野翼眾議員，國民民主黨代表代行古川元久眾議員等共13位參、眾議員，參政黨代表神谷宗幣參議員等共3位參議員，以及日本維新會台灣友好議員聯盟會長馬場伸幸等共7位眾議員，並帶領訪團實際至參政黨街頭宣講現場，實際觀察台日街頭運動的差異。

廣告 廣告

黃國昌率青年團拜會立憲民主黨，強調立憲民主黨長期致力於青年政策、社會福利與縮減貧富差距，尤其面對日本高物價所帶來的民生問題時，立憲民主黨仍堅持「從人民需求出發」的政策方向，黃國昌表示「這樣接地氣、真正靠近人民生活的政黨文化，非常值得台灣學習」。立憲民主黨也在交流時提問「台灣民眾黨如何擁有廣大的年輕支持者？」

黃國昌表示，民眾黨作為新興政黨，因與傳統媒體並無長期深厚關係，因此須另闢社群平台，透過直播、社群向各領域支持者直接對話。

訪問團成員吳皇昇也表示，比起傳統政黨，台灣民眾黨更重視青年參政、也更願意給年輕人機會和舞台，許多訪團成員也踴躍分享，民眾黨政策務實、敢說真話、公開透明的形象都深受年輕人喜愛。雙方亦針對台灣居住正義、青年租屋補貼、低薪困境與育兒支持政策交換意見。立憲民主黨也分享擴大社會安全網、多年致力縮減貧富差距的政策經驗。會談最後，民眾黨並贈送新北市得獎茶葉與鳳梨酥作為伴手禮，相約「下次在台灣再見」。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

林佳龍稱「台日理念相近」！國台辦轟背叛民族 外交部回應了

1.25兆特別預算買7大項軍購 林憶君警告：國軍操作武器遇人才荒

有香火就有票！艋舺青山祭藏選票 市議員擬參選人爭曝光