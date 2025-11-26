拜會日本在野政黨 黃國昌：國會比例代表制值得台灣借鏡

民眾黨主席黃國昌拜會日本參政黨。民眾黨提供。



民眾黨主席黃國昌出訪日本，今（11/26）天密集拜會日本主要政黨，包括立憲民主黨、國民民主黨、日本維新會、參政黨等，並在現場觀察參政黨的街頭宣講。黃國昌表示，日本國會採比例代表制，不分區席次佔比達四成，使小黨具更大生存空間，形塑高度多黨政治生態，是台灣值得借鏡的重要經驗。

民眾黨指出，立憲民主黨是日本最大在野黨，長期致力於青年政策、社會福利與縮減貧富差距，面對日本高物價帶來的民生問題，仍然堅持「從人民需求出發」的政策方向。黃國昌認為，這樣接地氣、真正靠近人民生活的政黨文化，非常值得台灣學習。

民眾黨表示，立憲民主黨眾議員在交流時問到「民眾黨如何擁有廣大的年輕支持者？」黃國昌回應，民眾黨作為新興政黨，因與傳統媒體並無長期深厚關係，因此須另闢社群平台，透過直播、社群向各領域支持者直接對話；雙方隨後就居住正義、青年租屋補貼、低薪困境與育兒支持政策交換意見。

隨後，青年訪問團拜會國民民主黨，針對少子化、居住政策、SMR小型核電及國內移轉投票制度等議題交換經驗。國民民主黨眾議員奧村祥大指出，該黨的核心主張之一為「不是對決，是解決」，在野黨除了批判更能在國會發揮能量，也跟民眾黨「理性、務實、科學」的路線高度契合。

民眾黨提到，國民民主黨YouTube官方頻道訂閱數已超過其他兩大政黨，自製節目讓黃國昌眼睛為之一亮，直言「他們也有自己的新聞帶狀節目，而且議員親自站在第一線，跟選民報告在國會做了哪些事情。」雙方相約未來安排民眾黨直播團隊赴日交流。

訪團隨後拜會參政黨，黃國昌指出，民眾黨與參政黨同樣在年輕世代中擁有高度支持，但面臨的共同課題是「如何把網路聲量轉換成實體選票。」眾議員神谷宗幣分享參政黨已在全日本280多個選舉區成立地方黨支部，即使當地沒有選舉，也固定面對面與選民交流，因為再強的網路支持，如果沒有地方組織，都無法真正落地。

雙方交流新興政黨在街頭宣講、主流媒體壓力、社群經營等經驗，並認為唯有透明、直接、持續與人民對話，政策理念才能被理解與支持。適逢參政黨眾議員今晚會在東京友樂町將舉辦街頭演講活動，黃國昌主動表示將帶訪團前往實地觀摩，晚間帶領青年團到現場，實地觀察台日街頭運動的差異。

黃國昌拜會日本維新會時，眾議院議員馬場伸幸回憶起先前曾與前黨主席柯文哲會面，並特別詢問「柯前主席身體健康一切都還好嗎？」展現兩黨友好情誼。馬場伸幸分享聯合執政的實際經驗，表示維新會與自民黨簽署的協議涵蓋48項改革課題，並強調聯合政府不是政治交換，而是共同承擔國家的責任。

黃國昌表示，日本維新會的改革精神與台灣民眾黨理念高度一致，而維新會能在競爭激烈的政治環境中成為關鍵力量，也為民眾黨聯合政府理念提供珍貴借鏡。

黃國昌認為，日本國會採比例代表制，不分區席次佔比達四成，使小黨具更大生存空間，形塑高度多黨政治生態，是台灣值得借鏡的重要經驗。

