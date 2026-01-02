拜會朝野立委！柯文哲嘆僵局「在賴清德一念之間」 鬆口赴立法院主要目的

​民眾黨前主席柯文哲今（2）日赴立法院拜會朝野立委，商談人工生殖法等議題，被問到現今朝野僵局，柯文哲指出，冰凍三尺非一日之寒，表面上看起來很困難，其實都在一念之間，謂「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大」。柯文哲強調，最有權力的人應該負起最大責任，今天總統賴清德一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉了？

民眾黨立法院黨團今日舉行記者會，說明2025年完成的修法，並向國人報告2026年黨團工作重點，而柯文哲今日也到場參與記者會。柯文哲被問到朝野僵局表示，自己今天來立法院最主要目的，還是幫陳昭姿委員談人工生殖法，「她畢生的心願要先解決」。柯文哲強調，冰凍三尺非一日之寒，表面上看起來很困難，其實都在一念之間，謂「惟仁者為能以大事小，惟智者為能以小事大」，就是指大的對小的要有仁心，不然就會容易想欺負別人；小的要對大的夠聰明，不然「草螟弄雞公」，有時候就會被幹掉。

前民眾黨主席柯文哲（右）拜會國民黨立院黨團。（陳品佑攝）

柯文哲也透露，過去與國民黨團總召傅崐萁碰面，對方還用嘲笑的表情質疑跟他說，「你對民進黨還有期望？還想跟他們合作？」，柯文哲直言，「我就覺得很尷尬」。柯文哲指出，最有權力的人應該負起最大責任，今天賴清德一念之間改變，台灣政局不是所有問題都解決掉了？

「現在家裡最反對民進黨的不是我，是陳佩琪」，柯文哲表示，陳佩琪對民進黨是「恨得牙癢癢」，而柯文哲自己則認為「算了，我們當醫生當30年不要老是恨人家」。柯文哲直言，彈劾總統的事情，過去民進黨搞大罷免大失敗，現在當然會反彈，還去怪別人，柯建銘都招供了，趕快把責任抖出來，「賴清德一念之間就可以解決」。

