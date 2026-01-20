拜會未達共識 傳陳亭妃不認同要求簽署「與他切割」

台南市議會民進黨團向立委陳亭妃祭出「2026民進黨勝選共同聲明」，最終未達成共同協議。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕民進黨台南市長初選勝出的立委陳亭妃今日拜會南市議長邱莉莉，多位「挺憲」議員出席，民進黨團祭出「2026民進黨勝選共同聲明」三點協議保證，但陳亭妃並沒有簽署，傳出針對第1點協議「與郭信良的關係做明確切割」不認同，為雙方此次會談留下「遺憾」。

「2026民進黨勝選共同聲明」3點協議保證：第1、秉持民進黨創黨40週年，謹記「清廉、勤政、愛鄉土」的精神，堅決要求與郭信良的關係做明確切割；第2、不得輔選國民黨籍、其他黨籍及曾經批判攻擊本黨之無黨籍議員候選人；第3、大選後的正、副議長選舉必須尊重黨團自主，支持黨團推出之正、副議長候選人。共有23人簽署，都是原「挺憲」的市議員。

民進黨團總召李宗翰表示，為促成團結安排此次拜會，陳亭妃委員口頭上承諾第3點是沒問題，但是連署書上並無簽名，感到遺憾；其他現場挺妃派的議員也都有看過，但也沒有簽。至於現場氣氛如何？李宗翰說，大家想像不一樣要問陳委員。

邱莉莉受訪表示，她(陳)也是非常誠意來拜訪，「很遺憾沒有完全達成共識」，邱莉莉提及，在選舉過程很多市民朋友提出的問題，希望透過此次連署讓社會大眾比較清楚一點，很顯然除她(陳)有部分口頭上承諾外並沒有簽署，這是多位跨黨派議員的想法與聲明，還是謝謝她(陳)來訪。提及雙方是否會再會面？邱莉莉說，之後就要開始議員的初選了。

台南市民進黨團向立委陳亭妃祭出「2026民進黨勝選共同聲明」，最終未達成共同協議。(記者王姝琇攝)

