拜會林俊憲？陳亭妃稱自然碰面 發下豪語台南要這樣贏

對於今天傳出將前往立委林俊憲辦公室拜訪，陳亭妃表示，無所謂「拜會」問題，「自然碰面、順勢交流」。（曾薏蘋攝）

民進黨2026台南市長初選民調昨天揭曉，今傳勝出的立委陳亭妃將前往立委林俊憲辦公室拜訪，但林回應「沒收到通知」。陳亭妃16日受訪時表示，無所謂「拜會」問題，「自然碰面、順勢交流」。並發下豪語，「台南要贏、議員要全壘打」、2028年賴總統在台南的得票數能夠超越2024，是整個團隊共同的目標。

陳亭妃指出，前一日聯繫時是詢問是否能排時間拜訪，林俊憲回應當天會在黨團甲動會議，雙方也約定碰到再聊，過程十分自然。自己在臉書上的說明已相當清楚，並未提及正式拜會辦公室，外界不要過度解讀。

至於若碰面談些什麼，陳說，一定會當面向林俊憲表達感謝，感謝對方第一時間在臉書表態支持，也感謝通話時的直接與坦率。

陳拜託，「我真的很感謝他，所以也希望媒體不要再多加油添醋。」

對於2026年台南選戰布局，陳亭妃表示，自己已主動致電台南所有民進黨立委與市議會黨團議員，拜託大家「一起並肩作戰」。2026年不只是市長選舉，也是議員全面改選，目標非常清楚，就是「台南要贏、議員要全壘打」。

陳亭妃強調，台南攸關全國大局，一定要在2026大贏，才能成2028賴清德總統連任最大的底氣。

