拜會柯建銘旨在交換無罪？黃帝穎指柯文哲對法治「誤解很重」：法官絕不可能因綠白合而影響判決

前民眾黨主席柯文哲近日動作頻頻，上週五赴立法院為自家立委陳昭姿推動代理孕母法案，拜會藍綠黨團，更是與民進黨團總召柯建銘舉行「雙柯會」密談15分鐘，引發外界議論。對此，律師黃帝穎今（5日）上電台節目《新聞放鞭炮》直言，柯文哲若帶有交換個人司法利益目的，只能說他對司法誤解很重，辦理該案的台北地方法院合議庭法官就法論法，絕對不可能因綠白合而影響判決。

黃帝穎指出，柯文哲此次赴立法院與柯建銘會面，是要回到過去的樣子，型塑他和藍綠都可以合作的印象，不再是小藍。他說，以這段時間來看，只要藍白過半「說過的法案沒有不過的」，柯文哲只要跟傅崐萁結盟，《人工生殖法》藍白說過就過了。

有關網路上很多討論質疑柯文哲是想利益交換，黃帝穎直言，柯過去對於法治的訓練是比較差的，用古代帝王思想會誤以為說跟執政者關係友好就能影響司法，但這樣的想法是完全錯誤的，在台灣，當權者無法影響法官的審判。



黃帝穎說，柯文哲對司法誤解很重，以為表示善意可以獲得司法上判決的影響或總統特赦，都是基於對台灣法治的錯誤理解。他指出，尤其當前辦柯文哲案的台北地院合議庭，該法官是就法論法，在法律適用上相當嚴謹，絕對不可能發生因綠白合而影響判決的情事。



此外，針對柯文哲是否意圖用政治利益來換取總統特赦，黃帝穎表示，柯必須先思考的是，他目前還沒面對到一審，而特赦法在實務上的見解為三審定讞、宣告後才能特赦。



黃帝穎說，柯建銘上週五也可說是有備而來，短短見完後馬上就對外放話「總預算要處理」，再次強調白營要回歸正軌，柯文哲也回該怎麼做就怎麼做，依內容來看，就不會認為雙柯會是私下的權謀交換。

(圖片來源：三立新聞網、新聞放鞭炮)

