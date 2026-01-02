拜會柯建銘 柯文哲：老柯什麼都可以搞定！

▲柯文哲為法案拜會柯建銘，更誇讚「柯建銘什麼都可以搞定！」（圖／記者嚴俊強攝，2026.01.02）

[NOWnews今日新聞] 民眾黨前主席柯文哲今（2）日特別赴立法院，欲拜會藍綠立委遊說支持代理孕母法案，稍早柯文哲特別前往柯建銘辦公室拜會，會後柯文哲表示為了法案要拜託柯建銘，而柯建銘也坦言有拜託中央政府總預算。柯文哲則補充，自己跟柯建銘是好朋友，可以聊的事情太多了，今天自己沒有公職身分，但柯建銘一定有辦法的，誇讚「老柯什麼都可以搞定！」

柯文哲今日下午特別拜會柯建銘，會後受訪表示，為了代理孕母法案要拜託柯建銘，法案要老柯同意跟幫忙，是為了這件事情而來；柯建銘則說，代理孕母執政黨有自己的立場，也坦言有拜託中央政府總預算，這點要拜託，柯文哲在一旁附和「這個要處理」。

媒體追問過程中兩人談了什麼？柯文哲說，自己跟老柯是好朋友，可以聊的東西太多了，今天自己沒有公職身分，但柯建銘一定有辦法的，誇讚「柯建銘什麼都可以搞定！」

