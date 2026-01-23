拜會民眾黨團盼支持中選會被提名人 游盈隆：立院一小步、台灣民主一大步

行政院秘書長張惇涵(右4)上午率中選會主委被提名人游盈隆(左4)、副主委被提名人胡博碩(右2)、委員被提名人黃文玲(右1)、陳宗義(右3)、李禮仲(左3)、蘇子喬(左2)、蘇家宏(左1)拜會民眾黨立院黨團。(記者陳逸寬攝)

〔記者李文馨／台北報導〕行政院秘書長張惇涵今天率7位中選會被提名人拜會立法院朝野黨團，被提名為中選會主委的台灣民意教育基金會董事長游盈隆於拜會民眾黨團時表示，這次提名，總統賴清德、行政院長卓榮泰、民進黨已釋出了很大的善意，請在野黨推薦任人選；若立院能夠在嚴格審查後，一致的投票通過人事案，「我覺得這會是立法院的一小步，但是台灣民主的一大步。」

根據「中央選舉委員會組織法」規定，中選會委員會議開會時須有全體委員2分之1以上出席始得開議，會議之決議，應有出席委員過半數之同意。中選會委員現行僅剩4人，距離法定開會人數還差1人，因此委員會已停擺近3個月，無法做成任何決議。

游盈隆於拜會民眾黨團時表示，今天來這裡有很重要的任務，希望中選會這次人事審查，在經過立法院的相關程序之後，能夠獲得立法院跨黨派一致的支持。在這之前，其實總統賴清德、行政院長卓榮泰、民進黨已釋出了很大的善意；事實上，從過去的人事任命由單方面決定，到最近這次，秘書長剛剛也告訴他，他們的作業算相當早，請在野黨推薦人選，然後組成這一次的7位被提名人。

游盈隆說，如果立法院能夠在嚴格的審查之後，一致的投票通過，這將會是在最近綠藍白政治板塊激烈碰撞之後，社會期待中選會能夠很快的、順利的回到健康的組織狀態。「我覺得這會是立法院的一小步，但是台灣民主的一大步。」非常期待立法院黨團、各位委員鼎力支持，讓人事能順利通過。

行政院上月提名游盈隆擬任委員並為主委，提名胡博硯擬任委員並為副主委；另5名提名人選分別為：黃文玲律師、中華科技大學副校長李禮仲(中國國民黨推薦)、輔英科技大學蘇嘉宏教授(中國國民黨推薦)、東吳大學政治學系蘇子喬教授(台灣民眾黨推薦)，以上擬任人選任期皆至2029年11月3日止。此外，政院提名桃園縣桃園市長陳宗義擬任委員，任期至2027年11月3日止。

