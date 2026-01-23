拜會民眾黨團「不在籍投票」提報告書！張惇涵酸：不是密件可以帶出去看

行政院秘書長張惇涵率領中選會委員被提名人拜會民眾黨立法院黨團。民眾黨團提供。



行政院秘書長張惇涵今（1/23）天率領中選會委員被提名人拜會民眾黨立法院黨團，他在致詞時表示，針對民眾黨團提出「不在籍投票」立法，中選會有收集各地方的意見，並整理成書面報告，不過他也嘲諷涉嫌攜出機密資料的黨團總召黃國昌，「這不是密件，可以帶出去看。」黨團副總召張啓楷在發言時批評，台灣連國內移轉投票都做不到，這是很丟臉的一件事。

行政院先前提出7名中選會委員被提名人，包括主委游盈隆、副主委胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬、陳宗義，張惇涵今天率領7人拜會立法院朝野黨團，爭取人事同意權支持。

張惇涵在發言時表示，民眾黨團提出「不在籍投票」立法，下週一也有安排公聽會，所以中選會發函給22個縣市選委會，請各選委會就不在籍投票、公投綁大選等議題提供書面意見，中選會已整理成書面報告，提供給民眾黨團參考，希望在審議相關法案的時候，能夠更充分、更理性的討論。

張惇涵特別提到，黃國昌想要參選新北市長，而新北市選委會已經明確回覆，在現行狀況之下，不在籍投票是有很大困難，甚至是不可行。他說，中選會代理主委吳容輝先前已經示警，年底九合一大選有高達8896種選票，所以希望人事同意權能順利通過，讓中選會恢復正常運作。

黃國昌表示，民眾黨團在行使人事同意權時，向來都是秉持理性態度，站在人民立場把關，所以拜託所有被提名人仔細拜讀、回應民眾黨團所發出的問卷，民眾黨團會針對各被提名人的回答內容進一步請教，期待被提名人提早回覆。

張啓楷則批評，日本、印尼、南韓都有移轉投票制度，很多移工在台灣也可以行使投票權，「台灣號稱科技大國，這不是很丟臉嗎？我們連一個國內移轉投票都做不到，這不是很丟臉的一件事嗎？」

張啓楷也點名游盈隆，表示總統賴清德民調沒有拉起來，跟獨立機關不獨立有很大關係，像是NCC、大法官、監察院，連中選會都被認為是執政黨的打手，「你上來之後，怎樣可以找回以前被尊敬的中選會？」

游盈隆發言時表示，今天來立法院希望獲得立法院跨黨派一致支持，而且賴清德、行政院長卓榮泰、民進黨已經釋出很大善意。如果中選會人事同意權能夠不分朝野一致投票通過，這將會是綠藍白政治板塊激烈碰撞後，社會所期待的，中選會能夠回到健康的組織狀態，「這將會是立法院的一小步、台灣民主的一大步。」

最後，張惇涵在送上書面報告時，嘲諷涉嫌攜出機密資料的黃國昌，「這不是密件，可以帶出去看。」黨團主任陳智菡也反擊，在野樂見行政院、政府機關把更多資訊公開給所有民眾，因為過去向行政院調資料，結果都卡在部會首長手上。

