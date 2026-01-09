拜會立院外委會 石平籲台日國防合作「突破禁區」

日本維新會參議員石平今天(9日)率團拜會立法院外交及國防委員會，由民進黨立委王定宇等人接見。石平表示，台、日之間的國防合作應該「突破禁區」，不能再拖延。王定宇則說，隨著日本自2026年起修正攸關安保的法律，台灣國會與政府應把握契機，針對防衛性軍備輸出與國防產業供應鏈進行對接。

日本維新會參議員石平9日率團拜會立法院外交及國防委員會，民進黨立委王定宇偕同同黨立委沈伯洋、羅美玲、陳俊宇、張雅琳、李坤城、黃捷等人接見。

身兼日本參議院外交防衛委員會理事的石平表示，此行希望能與台灣國會議員深入交流，他認為作為國會議員，有責任推動兩國在國防領域的實質磋商，「必須突破過去的禁區，取得實質進展」，因為維護台海和平就是維護印太地區的和平。石平：『(原音)然後透過我們來推動台灣和日本、中華民國和日本之間國防的這麼一個交流，我覺得這必須是一個要非常認真進行的事情，不能再拖延了，必須突破進去。然後我們兩個國家好好攜手起來，維護台灣海峽的和平。台灣海峽的和平就是亞洲的和平、就是印太地區的和平，甚至是世界的和平。所以我們是為和平而戰。』

王定宇則指出，隨著日本自2026年起將修正攸關安保的法律，台灣國會與政府應把握契機，針對防衛性軍備輸出與國防產業供應鏈進行對接。他並強調，立法院外交國防委員會願意與日本國會攜手努力，在這些關鍵議題上尋求突破，促進區域的和平穩定。

此外，關於傳出「國共論壇」將於27日登場，由國民黨副主席蕭旭岑率團赴中參加，被視為替「鄭習會」鋪路。石平受訪時表示，與中共對話必須要有「底氣」與「實力」，否則對話毫無意義，因為中共的對話往往是為了瓦解與欺騙對手。

石平接著以歷史為鑑指出，歷史上兩次國共合作，結果「上當受騙的都是當時的國民黨」，國民黨也因此失去中國，他呼籲台灣各政黨應汲取慘痛的歷史教訓，勿輕易相信與共產黨的對話能產生積極結果，這是對中共本質認識不足的幻想。(編輯：許嘉芫)