拜會立院爭取朝野支持中選會人事 張惇涵提醒：距年底大選只剩10個月

行政院秘書長張惇涵。李政龍攝



行政院秘書長張惇涵今（1/23）天率領中選會委員被提名人拜會立法院朝野黨團，他表示，這次行政院有向藍綠白黨團徵詢人選，隨後提出跨黨派，兼具理論、實務的7位被提名人，為了年底選務推動更為順暢，希望獲得朝野支持過關。

行政院先前提出7名中選會委員被提名人，包括主委游盈隆、副主委胡博硯、委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬、陳宗義，張惇涵今天率領7人拜會立法院朝野黨團，爭取人事同意權支持。

張惇涵在拜會民進黨團後受訪，表示距離年底九合一大選、公投綁大選，只剩下10個月左右時間，行政院這次有向藍綠白黨團徵詢人選，隨後提出跨黨派，兼具理論、實務的7位被提名人，今天會陸續拜會各個黨團，為了年底選務推動更為順暢，希望獲得朝野支持過關。

廣告 廣告

媒體問到，藍白都希望跟總統賴清德、行政院長卓榮泰在電視公開辯論總預算，張惇涵回應，距離今天院會結束時間大概還有6小時，希望朝野政黨能夠把握這6小時，將總預算付委審查，如果總預算一旦付委，卓院長就會依照規定到立法院報告、備詢，立法院就是最好的辯論場地。

張惇涵說，他看到在野黨說需要一個「公開透明的平台」，其實立法院會議室都是平台，甚至不用三對三，也不用一對一，113位立委大家一起來針對預算進行理性的討論、辯論，最快途徑就是把握今天6小時，讓總預算能夠付委，讓行政團隊能夠到立法院備詢。

另外，AIT處長谷立言昨天喊話「自由不是免費」，美國不應獨自承擔阻止第一島鏈被侵略的責任，張惇涵表示，如果鄰居遭到小偷侵擾，大家可能會拔刀相助，但也會提醒鄰居「窗要關、門要鎖」，這個就是谷立言想要表達的意思，只要台灣展現自我防衛的決心，親朋好友、厝邊頭尾就會來協助。

更多太報報導

不在籍投票最快週五三讀 中選會示警：2026有8千種選票「計票單會貼到天花板」

中選會7提名人選接招！民眾黨問卷曝光 黃國昌：絕對會影響投票決定

中選會人事正式送立院、游盈隆無黨籍 行政院：已考量政黨比例盼速通過