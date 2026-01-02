拜會立院藍綠黨團... 2028起手式？ 柯：2026過去再說

台北市 / 綜合報導

前民眾黨主席柯文哲正式回歸！2026年的第一個上班日，柯文哲來到立法院率領8位黨籍立委，為民眾黨立委陳昭姿推動的「人工生殖法」修法，拜訪藍綠黨團，國民黨團熱情迎接，總召傅崐萁還笑說柯文哲是「滿血回歸」；民進黨方面，柯文哲則是獨自與黨團總召柯建銘會面。柯文哲復出後也行程滿檔，周末將南下嘉義市，替黨內嘉義市長參選人張啓楷助選，加上日前替黃國昌站台時，布條上寫著「台灣我顧」四個大字，引發外界聯想，是否對2028總統大選有想法？對此，柯文哲低調表示，先把2026該做的事情做好、再來想以後。只是，藍白合作能否成功抗衡綠營呢？不只還有諸多變數，有一份最新民調顯示，藍白兩黨政黨支持度相加，還小輸綠營1.1個百分點。

民眾黨前主席柯文哲VS.國民黨團總召傅崐萁說：「歡迎滿血回歸(掌聲)。」台上兩人拍肩又拉手，台下藍委掌聲沒停過，前民眾黨主席柯文哲，昨(2)日拜訪立法院國民黨團，藍委們熱烈歡迎，民眾黨前主席柯文哲VS.國民黨團總召傅崐萁，前民眾黨主席柯文哲說：「我是劫後餘生」，國民黨立法院總召傅崐萁說：「不會啦走政治，沒揹兩、三條不會大尾。」

柯文哲親自率隊拜訪，就是為了協助自家立委陳昭姿，推動人工生殖法修法，不只黨團而已，還逐一拜會衛環委員，蘇清泉邱鎮軍等人，接近中午先跟，民進黨團總召柯建銘單獨碰面，下午跟民進黨團排排坐，整天行程滿滿滿，民眾黨前主席柯文哲VS.民進黨團總召柯建銘：「我今天是為了陳昭姿的法案，來拜託柯總召啊，因為立法院的法案要過，一定要一定要老柯同意，就是要柯總召幫忙嘛，我是為了這件事情來的啦。」民進黨立法院黨團總召柯建銘說：「人工生殖法，行政院有版本，我們有我們的立場。」

柯文哲除了展現出民眾黨「領導人」氣勢，最近也開始以黨內最強母雞的姿態展開輔選，3日4日一連兩天，柯文哲將南下嘉義，為民眾黨嘉義市長參選人張啓楷站台，而幾天前他到新北，為現任黨主席黃國昌造勢時，不只直接站在C位，斗大布條上，柯文哲的部分更寫著「台灣我顧」，引發外界聯想，難道是2028總統參選起手式。

民眾黨前主席柯文哲說：「先把2026該做的事做好，再想以後的吧。」無論如何柯文哲回歸，無疑替黨內，注入一劑強心針，更是2026藍白合作上，的主事者，只是兩黨合作，不見得是必勝保證，台灣民意基金會公布最新民調，12月藍綠白政黨支持度出現轉折，民進黨支持度反彈7.3個百分點，來到38.4%穩居第一，國民黨則是降至20.6%，民眾黨微幅回升到16.7%，但藍白相加，小輸綠營1.1個百分點。」

台北大學公共行政暨政策學系副教授侯漢君說：「有些地區藍白支持度高，有些綠的高，基本上來看，藍白要合他們很清楚一定要合，時間長短早晚不一定，最主要藍白過程能不能有雙方都接受的制度，問題在於民進黨是一個黨，藍白兩個黨，要密切的合作才能跟民進黨對抗，分開力道消失很多，兩股力量是否能合還有很多變數，這方面民進黨比較有優勢。」

政黨競爭在所難免，但藍白似乎已無破局本錢，2026大選，如何避免重蹈2024覆轍，還得看雙方的善意與謀略。

