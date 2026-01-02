拜會立院藍綠黨團... 2028起手式？ 柯：2026過去再說
台北市 / 綜合報導
前民眾黨主席柯文哲正式回歸！2026年的第一個上班日，柯文哲來到立法院率領8位黨籍立委，為民眾黨立委陳昭姿推動的「人工生殖法」修法，拜訪藍綠黨團，國民黨團熱情迎接，總召傅崐萁還笑說柯文哲是「滿血回歸」；民進黨方面，柯文哲則是獨自與黨團總召柯建銘會面。柯文哲復出後也行程滿檔，周末將南下嘉義市，替黨內嘉義市長參選人張啓楷助選，加上日前替黃國昌站台時，布條上寫著「台灣我顧」四個大字，引發外界聯想，是否對2028總統大選有想法？對此，柯文哲低調表示，先把2026該做的事情做好、再來想以後。只是，藍白合作能否成功抗衡綠營呢？不只還有諸多變數，有一份最新民調顯示，藍白兩黨政黨支持度相加，還小輸綠營1.1個百分點。
民眾黨前主席柯文哲VS.國民黨團總召傅崐萁說：「歡迎滿血回歸(掌聲)。」台上兩人拍肩又拉手，台下藍委掌聲沒停過，前民眾黨主席柯文哲，昨(2)日拜訪立法院國民黨團，藍委們熱烈歡迎，民眾黨前主席柯文哲VS.國民黨團總召傅崐萁，前民眾黨主席柯文哲說：「我是劫後餘生」，國民黨立法院總召傅崐萁說：「不會啦走政治，沒揹兩、三條不會大尾。」
柯文哲親自率隊拜訪，就是為了協助自家立委陳昭姿，推動人工生殖法修法，不只黨團而已，還逐一拜會衛環委員，蘇清泉邱鎮軍等人，接近中午先跟，民進黨團總召柯建銘單獨碰面，下午跟民進黨團排排坐，整天行程滿滿滿，民眾黨前主席柯文哲VS.民進黨團總召柯建銘：「我今天是為了陳昭姿的法案，來拜託柯總召啊，因為立法院的法案要過，一定要一定要老柯同意，就是要柯總召幫忙嘛，我是為了這件事情來的啦。」民進黨立法院黨團總召柯建銘說：「人工生殖法，行政院有版本，我們有我們的立場。」
柯文哲除了展現出民眾黨「領導人」氣勢，最近也開始以黨內最強母雞的姿態展開輔選，3日4日一連兩天，柯文哲將南下嘉義，為民眾黨嘉義市長參選人張啓楷站台，而幾天前他到新北，為現任黨主席黃國昌造勢時，不只直接站在C位，斗大布條上，柯文哲的部分更寫著「台灣我顧」，引發外界聯想，難道是2028總統參選起手式。
民眾黨前主席柯文哲說：「先把2026該做的事做好，再想以後的吧。」無論如何柯文哲回歸，無疑替黨內，注入一劑強心針，更是2026藍白合作上，的主事者，只是兩黨合作，不見得是必勝保證，台灣民意基金會公布最新民調，12月藍綠白政黨支持度出現轉折，民進黨支持度反彈7.3個百分點，來到38.4%穩居第一，國民黨則是降至20.6%，民眾黨微幅回升到16.7%，但藍白相加，小輸綠營1.1個百分點。」
台北大學公共行政暨政策學系副教授侯漢君說：「有些地區藍白支持度高，有些綠的高，基本上來看，藍白要合他們很清楚一定要合，時間長短早晚不一定，最主要藍白過程能不能有雙方都接受的制度，問題在於民進黨是一個黨，藍白兩個黨，要密切的合作才能跟民進黨對抗，分開力道消失很多，兩股力量是否能合還有很多變數，這方面民進黨比較有優勢。」
政黨競爭在所難免，但藍白似乎已無破局本錢，2026大選，如何避免重蹈2024覆轍，還得看雙方的善意與謀略。
更多華視新聞報導
民眾黨「兩年條款」有變數？ 柯文哲：我們私下討論
黃國昌：2026勢必更艱辛 越困難民眾黨越團結
柯文哲推「代理孕母」拜會藍黨團 傅崐萁：滿血歸來
其他人也在看
中共不准跨年活動！上海人不死心「聚集倒數54321」 下秒全場尷尬了
雖然跨年活動已經結束，許多台灣人都還在回味跨年夜，無論是全台各地絢爛的煙火，或是討論度最高的台東跨年演唱會，都仍持續引發熱議，然而今年中國有多個城市卻取消跨年活動，包含南京、杭州、上海等大城市，商圈並沒有任何慶祝活動，網路上一段上海外灘跨年倒數的影片曝光，民眾聚集倒數「54321」下秒卻一陣尷尬。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 596
中職》「抗荷英雄」高掛球鞋！吳哲源難敵肩傷遺憾引退
曾以遞補身分寫下傳奇，在2023年世界棒球經典賽（WBC）一戰成名的中信兄弟投手吳哲源，今（2）日正式透過社群媒體決定暫別這項他最熱愛的運動。這名在2016年以第十輪順位進入職棒的「草根強投」，在經歷與右肩傷勢長達2年的漫長復健後，決定告別職棒賽場，為其10年的黃衫生涯畫下句點。中時新聞網 ・ 11 小時前 ・ 11
兩岸開打「願讓自己或家人上戰場？」最新投票結果超震撼
兩岸關係緊張，中國解放軍東部戰區去（2025）年底在我國周邊實施代號「正義使命-2025」軍事演習，實彈射擊落點是有史以來距離台灣最近的一次，引起討論。據《遠見》最新民調顯示，有50.3%民眾認為5年內兩岸可能發生戰爭，若發生戰爭則有63.9%的人不願家人上戰場。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 627
張惠妹辦跨年被讚爆！嗨翻喊「後台有補飲料」 大合照網笑翻：烈酒女團
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，31日晚間在台東登場，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，讓大家笑聲他們是「烈酒女團」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
2026國運籤出爐！預言4縣市是高度關鍵區「恐藍天變綠地」
2026到來，社會高度關注2026年兩岸是否開戰、也關心大選及國內政局。陽明山姜太公道場依循古禮請示馬年國運籤，卜得上卦「離兌」卦。道場主席羅世新解析內容，指出今年不僅是象徵火運能量旺盛的「赤馬紅羊年」，同時也是九紫離火運全面啟動的重要年份，示警2026大選4縣市恐「藍天恐變綠地」。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 79
現在還不是最冷！兩波強勁冷氣團先後襲台 「這些地方」恐跌破10度
即時中心／高睿鴻報導全台冷颼颼！許多民眾今（2）早出門上班課，可能都會察覺環境明顯低溫，但氣象署預報員葉致均稍早表示，降溫趨勢仍在持續，預計今天晚上到明天清晨，才是此波冷氣團最強時間點；這段期間，台南以北、宜蘭、花東縱谷、高屏近山區、金門馬祖等外島，都可能陸續出現10度以下低溫。他也指，今天北部地區、宜蘭普遍落在12至13度、其他地區高溫也不超過20度，算是相當寒冷；但如上所述，下半天仍會繼續轉冷。民視 ・ 21 小時前 ・ 9
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 17 小時前 ・ 25
高雄一家7口鐵棺火…20歲妻「絕望敲門亡」、夫命危！死者身份曝
適逢元旦，一家7口天人永隔傷透心！高雄市大社區民生路一處鐵皮住宅，今（2）日清晨4時許發生火警，警消獲報到場時，已全面陷入火海。當時屋內共7人，5人順利脫困，剩下的一男一女還受困房間，22歲尤姓男子受困被救出時，手腳燒燙傷插管命危，20歲謝姓女子生前絕望敲門、嘶喊，求救聲音在鄰居腦中揮之不去，無奈濃煙太大無法靠近，女子再出來已成屍。據悉，尤謝兩人是夫妻，膝下無子，平時在物流公司當理貨員，生活單純，起火點疑似就在房間，睡夢中驚醒來不及逃生，另一半先走一步。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 29
霸凌全是假？張文恐怖「4大步驟」曝最終站竟早已選好
震驚社會的誠品南西店隨機攻擊案，造成4死11傷慘劇。警方調查嫌犯張文（27歲）背景，雖外界流傳其曾遭霸凌，但專案小組訪查後查無實據，加上其筆電遭焚毀且加密無法破解，確切動機至今成謎。警方公布張男縝密的「4大行動」步驟，證實其早已規劃從縱火、製造恐慌到隨機殺人，並將誠品6樓設為自己人生的「最終站」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 147
2026國運籤抽中「下下籤」！詹惟中示警4件事
娛樂中心／張予柔報導今天是2026年元旦，新的一年剛揭開序幕，不少民眾依循傳統關注國運走向。命理老師詹惟中日前特地走訪廟宇，為2026年國運向神明請示，抽得第五十三籤「己丙下下」，籤象一出便引發關注。他直言，這支籤詩並非尋常警示，內容透露出的訊息相當嚴峻，提醒國內在新的一年裡，恐將面臨人心動盪與局勢變化，要謹慎以對。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 506
沒有輝達！華爾街點名2026美股五大新主角 焦點全面洗牌？！
美股2026年投資風向正在轉彎。華爾街最新策略圈點名，今年市場主角不再只看輝達，資金開始轉向「能真正落地賺錢」的五大投資標的。從雲端、AI平台、電動車到資安防護，美股行情正悄悄換檔，投資人若還只盯著單一明星股，恐怕會錯過下一輪主升段。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 發起對話
還會更冷！氣象署揭全台最低溫在「這2地」 明日恐怕只剩10度
即時中心／廖予瑄、陳治甬報導全台冷颼颼！中央氣象署上午表示，受到強烈大陸冷氣團影響，時間越晚氣溫恐怕會越低。氣象署預報員林定宜指出，今（2）日下半天時，基隆北海岸及大台北山區有些降雨，但從晚間到明（3）日，天氣將轉乾。氣溫方面，明日清晨中部以北、東北部會下滑到10度左右，南部12度，花東地區13、14度，中南部地區的日夜溫差大；另外，高雄以北、宜蘭、花蓮附近恐怕會出現黃燈以上的低溫燈號，民眾務必特別注意。民視 ・ 16 小時前 ・ 2
台東跨年封神！拿3500萬標案「張惠妹的他」說話了 醫轟青鳥：憑什麼羞辱天后
2026全台跨年晚會大車拚，台東《東！帶我走》在沒有主持人、沒有冗長的長官致詞及廣告，全由大咖歌星串場演唱，演出幾乎零冷場，被網友一致封為全台最強跨年晚會，當天直播在線人數甚至突破20萬人次。台東跨年晚會封神後，拿下3500萬的標案，但資本額僅20萬的公司也引發討論，而拿下標案「野聲音娛樂」幕後老闆正式這場精彩晚會幕後最大的推手，天后張惠妹。 台東跨年晚......風傳媒 ・ 18 小時前 ・ 89
《中華一番》主角掛了連作者都沒料到？坦言曾向AI問「怎麼辦」，網友狂出復活梗
誕生出不少迷因的動漫作品《中華一番！》（中華小廚師、小當家）作者小川悅司在 12 月 31 日回顧了 2025 年的狀況，除了向讀者們送上新年祝福之外，也表示「在連載開始滿 30 週年的 2025 年，沒想到主角竟然會死亡」，甚至透露自己跑去問了 AI 接下來的劇情該怎麼走，不過他本人並不太滿意，最後則是打算用別的方式繼續推進故事。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 19 小時前 ・ 8
阿妹、A-Lin自爆「後台補飲料」！台下同時回1字 網驚：台東人內建嗎？
由天后張惠妹一手打造並親自擔任總導演的台東跨年晚會，憑藉頂級卡司、流暢節奏與高密度演出內容，被觀眾與網友一致封為「全台最強跨年晚會」，相關片段在社群平台瘋傳，討論度持續延燒，除了表演內容外，張惠妹、A-Lin與觀眾的幽默互動，有趣片段在網路上流傳，其中一段兩人笑稱在後台「補飲料」，不料台下眾人默契回「矮~」，讓網友驚呼「這個『矮~』是台東人內建的嗎？」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
想長壽別只靠補品！名醫曝吃「這兩道菜」就行
生活中心／杜子心報導想吃得健康、活得久，很多人第一個想到的是補充保健食品，卻常常忽略「怎麼吃」才是關鍵。基隆長庚醫院健康檢查中心主任、肝膽腸胃科醫師錢政弘坦言，真正能拉開健康差距並預防疾病的不是補品，而是願不願意「自己動手下廚」。他認為，只要學會最基本的「燙青菜」與「蒸或煮魚」，就已經比長期外食的人更接近健康飲食，因為單靠便當與外食，其實很難攝取到足夠又均衡的營養。民視健康長照網 ・ 17 小時前 ・ 7
紫南宮"馬上發財"錢母夯 元旦發放人龍綿延10公里
中部中心/張家維 南投報導南投竹山紫南宮的錢母，每年歲末年終跨年時，總吸引許多信徒排隊來領招財錢母，前5000名還加送一顆金雞蛋，今年依舊大排長龍，隊伍綿延10公里，至少有超過10萬信徒來排隊，今年的頭香狀元來自彰化縣秀水鄉的一名先生，他從12月19日就開始排隊，排了14天領錢母，為了替母親的身體祈福。紫南宮元旦發錢母。(圖/張家維攝)紫南宮廟方，出動空拍機，拍下了萬頭鑽動的熱鬧場面，人龍綿延不斷，排到前五千名的，除了錢母，還另外有這個！金雞蛋內附紙條，幸運兒能拿到金戒指等獎品，不過，主角當然還是錢母，廟方原本九點要發錢母，不過，為了避免民眾等太久，提前在8點半就發放，只要上午10點前排進隊伍，都能拿到銀色錢母紀念幣！紫南宮元旦發錢母。(圖/張家維攝)位在南投縣竹山，紫南宮，元旦發放馬年招財錢母，今年錢母以馬匹結合聚寶盆，寓意"馬上發財"，吸引大批信眾粉絲排隊領取！廟方考量到人潮的增加，與農家商量，將排隊地點擴展到廣闊的農地，使排隊的長度，增加2到3公里！南投竹山紫南宮主委莊秋安說明：「大概排隊將近十公里，十公里算起來大概超過十萬人。」紫南宮元旦發錢母。(圖/張家維攝)廟方祝福信眾，拿到錢母都能好運一整年，另外，春節大年初一，將不會發放錢母，不過廟區陸續有"捐血送錢母"，民眾響應捐血就能拿到，多做公益回饋社會。原文出處：紫南宮"馬上發財"錢母夯 元旦發放人龍綿延10公里 更多民視新聞報導紫南宮「馬上有錢」錢母亮相 黃金錢袋元寶滿溢紫南宮發「元旦錢母」 萬人領號碼牌男排隊13天搶頭香台灣黑熊闖部落找食物！「翻冰箱、開罐頭」畫面曝光民視影音 ・ 1 天前 ・ 6
台東跨年獲好評網求重播！縣長饒慶鈴回應
2025全台各地舉辦跨年晚會，一起迎接2026新的一年；其中台東場的卡司強大，總導演天后張惠妹攜手A-Lin嗨翻現場，許多網友事後才知台東跨年如此精采，希望能重新上架影片，但縣長饒慶鈴和主辦單位皆表示，受限於版權，僅有直播當下可看。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 3
陳菊腦中風「閨蜜突曝：早就出院了」？高醫回10字
劇情九彎十八拐，各界從關心到揣測。74歲監察院長陳菊因左側腦血管阻塞，中風住院迄今已逾12個月，一度遭誤傳死訊「陳菊走了？」驚動警方抓人。日前才傳出陳菊考量傳統習俗避免在醫院過年，趕在農曆年前出院；未料，陳菊身邊閨蜜透露，陳菊早就出院了，買斷復健器材，由醫療團隊定期到宅追蹤病況。對此，高醫僅回應：「家屬沒有授權我們說明」。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前 ・ 50
柯文哲坦言「對陳佩琪很頭痛」！苦勸她去賺錢 驚爆鉅額官司費用
即時中心／黃于庭報導前民眾黨主席柯文哲京華城弊案纏身，24日全案辯論終結，一審將於今（2026）年3月26日宣判，檢方痛斥其犯後態度不佳，建請法院判處28年6月。官司進行1年多來，柯文哲妻子陳佩琪頻繁於臉書發文，每每語出驚人，掀起不少波瀾。柯今（2）日也坦言，自己會勸她去上班，「不然每天都在家裡寫臉書，我很頭痛」。民視 ・ 22 小時前 ・ 80