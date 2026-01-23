拜會立院遞報告給黃國昌 張惇涵酸：放心不是密件

中央政府總預算持續在立法院卡關，藍白提案先行動支718億民生預算，朝野協商確定破局，今（23）天行政院秘書長張惇涵率領中選會委員被提名人，到立院拜會時，特別再向朝野喊話，總預算應該儘速全案付委，不過藍白不但沒放行，更在院會中提案，要求行政院針對總預算舉辦三長級電視辯論。

總預算續卡關 張惇涵：立院就是最好的辯論場地

張惇涵上午率領中選會委員被提名人到立院拜會朝野黨團，領軍釋出善意，盼人事案審查能夠順利，他表示現在距離年底的九合一大選加上公投綁大選只剩下十個月左右的時間，期盼理性的討論，然後如期審查。

適逢選舉年，中選會人事一刻也不能拖，不過民眾黨團先出考題，立委張啓楷質疑，連國內移轉投票都做不到，「這不是很丟臉的一件事嗎」？

民眾黨再提不在籍投票，張惇涵送上完整報告時，還特別提醒遭質疑從機密會議中攜出文件的黃國昌，「真的報告送給民眾黨黨團，這是真的報告，也請黃國昌總召跟主席放心，它不是密件，可以帶出去看」，氣氛瞬間陷入尷尬。

朝野衝突，政院該堅持的立場依舊堅定，尤其總預算還持續卡關當中，張惇涵表示，看到在野黨說需要一個公開透明的平台，立法院應該沒有一間會議室的台不是平的，不用三對三辯論，也不用一對一，113位立委、所有的部會同時可以開很多廳。

卓揆拋總預算辯論 藍白喊舉行「三長級」電視辯論

藍白提案先行動支民生預算協商破局，行政院重申，總預算應「全案付委」，針對卓揆的總預算辯論戰帖，在野不但回拋舉行「三長級」電視辯論，也火速在院會中提案，訴求作成決議，要求行政院不要退縮。

國民黨立院黨團書記長羅智強酸，「民進黨不要說一套做一套」；民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱反擊，「一般提案不是預算提案，沒有所謂的38個項目、718億抽出逕付二讀」。總預算僵局，兩院戰火繼續延燒。

台北／蔡昀彤、彭以德 責任編輯／張碧珊

