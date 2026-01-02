拜會綠黨團推人工生殖法 柯文哲：立院有柯建銘「什麼都能解決」

民眾黨前主席柯文哲今（2）日為推動《人工生殖法》相關修法、完成民眾黨立委陳昭姿的心願，上午起在立法院陸續拜會朝野黨團與委員辦公室，並在下午前往民進黨立院黨團拜會，與民進黨團總召柯建銘及黨團幹部交換意見。柯文哲表示，希望朝野能先處理此類「沒有爭議性」的民生法案，讓修法盡快推進。

柯文哲表示，人工生殖法此類沒有爭議的民生法案應優先處理，期盼朝野各黨要一致推動、加速完成修法。同時，柯文哲也笑著說，「立法院只要有老柯，都可以解決的嘛。」

對此，柯建銘表示，民進黨對《人工生殖法》修法將尊重行政院立場，因行政院也提出版本，後續希望在立法院充分討論；他也提到今年度總預算案仍待付委審查，盼柯文哲協助與民眾黨溝通，讓總預算案能儘速完成付委、進入委員會審查程序。

