拜會綠黨團被請託總預算 柯文哲自嘲：我是朝廷欽差要犯

民眾黨前主席柯文哲為協助白委陳昭姿推動《人工生殖法》修法，2日拜會民進黨立院黨團。（王千豪攝）

前民眾黨主席柯文哲為協助白委陳昭姿推動《人工生殖法》修法，今（2）天拜會民進黨立院黨團，民進黨團書記長陳培瑜提及，總預算在程序委員會被擋住了，民眾黨身為關鍵席次可以展現態度；柯文哲自嘲，他現在沒有官職，「我現在是朝廷欽差要犯欸！」至於是否「柯綠」合作，柯文哲笑而不答，民進黨團總召柯建銘說，「看不出來嗎？」

柯文哲今天一早拜會國民黨立院黨團，中午單獨拜會柯建銘，下午再前往民進黨團拜會，民進黨團三長、綠委林月琴、王正旭出席接待。柯文哲率先發言，表示沒有爭議的民生法案先處理，《人工生殖法》是陳昭姿最大期望，他坐牢做一年，上周才言詞辯論結束，希望沒有爭議先處理，隨即轉頭對一旁的柯建銘說，「有老柯都可以解決。」

柯建銘回應，陳昭姿為了人工生殖法非常用心，因行政院有院版，黨團還是會照院版走，但今天柯文哲來了，期待民眾黨在總預算可以幫忙。柯文哲回說，「哪有什麼關鍵席次，你老大欸！你以前就沒問題。」

柯建銘再說，「那我懂你意思了，柯覺得總預算案是可以坐下來談的。」柯文哲則回，該怎麼做就怎麼做。

陳培瑜提到，程序委員會總預算就被擋住了，如果在程委會就被擋住，坐下來喬也是沒有效，就是沒辦法審，民眾黨身為關鍵席次就可以展現態度，期待下周二程委會關鍵席次態度。此時，柯建銘緩頰，「來者是客」。

柯文哲自嘲，他現在沒有官職，「我現在是朝廷欽差要犯欸！」民進黨團幹事長鍾佳濱連忙接話說，「你是精神領袖欸！」

隨後，陳昭姿發言表示，今天柯文哲帶他們來，就是希望跟執政黨立委好好討論，有疑慮的地方，民眾黨團願意用最嚴格的方式來處理，希望讓法有個起步。

鍾佳濱指出，《人工生殖法》最嚴格的是國民黨團版本，最開放的是民眾黨版本，民進黨走中道方法，未來三黨團能進行法案的務實討論，建議未來民眾黨可跟民進黨走近一起，「可能你們的案子比較會通過」，希望能有機會跟民眾黨合作。最後，柯建銘與柯文哲握手，結束這場前後約10分鐘的拜會。

