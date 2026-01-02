拜會藍綠盼推動《人工生殖法》 柯文哲：尋求共識從對話開始

民眾黨前主席柯文哲今（2日）赴立院拜會藍綠黨團，盼協助民眾黨團推動《人工生殖法》。柯文哲表示，相信台灣人有足夠的能力和智慧，能夠面對這個重要的社會議題，「尋求共識從對話開始，所以我來到久違的立法院。」。

柯文哲。（圖／中天新聞）

「尋求共識從對話開始，所以我來到久違的立法院。」柯文哲晚間在臉書發文指出，台灣面臨少子化衝擊、社會結構遭到強烈挑戰，有些人是「不想生」，還有些人是「不能生」，許多人因為不孕症、重大疾病不適合懷孕、更有先天無子宮女性者，對他們來說，代理孕母是生養下一代的唯一可能。

柯文哲表示，然而在台灣，在2026年的今天，代理孕母卻仍然被視為禁忌。有人反對的理由，是認為代理孕母剝削另一名女性的身體權，貧窮女性可能為了錢去當代理孕母。但事實上，全世界已經有三十三個國家代理孕母合法，而且先進國家例如美、英、加拿大、澳洲等，都有非常完整的「非商業化、禁止剝削」制度，只要制度設計周延、資訊透明、經過完整的醫療與心理評估，代理孕母不會造成剝削，反而能有效保障孕母尊嚴與健康。

柯文哲拜會國民黨立委。（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲說，台灣長期禁止代理孕母，其實需求沒有消失，反而讓許多有需要的家庭被迫出國進行跨境代孕，面臨高昂的費用與法律及醫療風險，台灣民眾黨希望推動「 人工生殖法」，就是要保障婦女生育自主權、與對人生的選擇權。他認為，立法不應建立在道德恐慌之上，生育不是特權，而是應被保障的基本權利。尊重女性，不是替她做道德判斷，而是相信她有能力為自己的人生做決定。

柯文哲拜會民進黨團。（圖／翻攝柯文哲臉書）

柯文哲今天在立法院和多位藍綠立委面對面討論這個議題，他相信一個成熟的民主社會，不會因為議題敏感，就拒絕討論；也不該因為政黨之間的衝突，而犧牲人民的基本權利，我相信台灣人有足夠的能力和智慧，能夠面對這個重要的社會議題。爭取共識之路還很長，但如果不努力，這個國家就永遠不會改變。

