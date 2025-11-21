拜會韓國瑜商討院版財劃法 卓榮泰：盼盡快排審阻止不法行為擴大

行政院會昨（20）日通過行政院版《財政收支劃分法》修法草案，行政院長卓榮泰昨日下午也拜會立法院長韓國瑜商討相關議題。對此，卓榮泰今日表示，昨天是拜託立法院將院版財劃法儘快的排審，才能阻止一切不法的行為會繼續的擴大發生。



行政院發言人李慧芝昨晚間證實，卓院長與韓院長在20日下午時，針對行政院版《財政收支劃分法》修正草案及115年度中央政府總預算案等議題，交換意見。



卓榮泰今上午赴立法院備詢前受訪指出，昨日是拜託立法院將這部有共識的院版《財政收支劃分法》儘快的排審，而且要迅速的處理，才能阻止一切不法的行為會繼續的擴大發生，這樣才能讓國家能夠永續、財政能夠健全。



