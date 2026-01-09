拜會韓國瑜請託人工生殖法！柯文哲曝會談過程 王世堅成意外插曲
民眾黨創黨主席柯文哲近日為爭取朝野支持民眾黨立委陳昭姿《人工生殖法》修法草案，多次前往立法院。今（9）日柯文哲再度到立法院拜會立法院長韓國瑜，柯文哲表示雙方本就熟識，韓國瑜也承諾會好好處理。
被問到兩人會談氣氛，柯文哲今日在民眾黨團記者會表示，他跟韓國瑜本來就熟識，今天也跟韓國瑜說，如果人工生殖法修法草案有送到大院時，再請他多幫忙；韓院長也非常客氣，表達會好好處理。
另外，傳出民進黨立委王世堅主動向韓國瑜表達，希望能一同參與敘舊，但王世堅不滿強調，自己從未主動要求參加，完全是被動受邀。韓國瑜事後表示，確實是他主動邀約，造成王世堅的困擾感到相當抱歉。柯文哲則說，他沒有參與，不曉得發生什麼事。
更多風傳媒報導
其他人也在看
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐
最強寒流來了！「跳水式降溫」剩6℃ 全台急凍時間出爐EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 9
孫淑媚生日快樂！45 歲迎來「美貌大逆轉」從苦命台語歌手→韓系比基尼正妹 被封：逆齡天花板！
而真正讓這波討論全面炸開的關鍵，其實要回到去年她登上台北時裝周伸展台的那一刻。當時她以俐落造型現身，線條緊實、比例修長，站上伸展台毫不怯場，氣場一出場就抓住所有目光。照片曝光後立刻在社群瘋傳，不少人驚呼「完全不像 40+」、「這狀態太誇張了吧」，也讓更多人重...styletc ・ 3 小時前 ・ 14
江宏恩曬全家福！名廚弟江振誠「泰籍妻罕合體」 網讚：同個模子刻出來
藝人江宏恩出道多年，因八點檔《飛龍在天》爆紅，婚後生活一向低調。親弟是國際知名主廚江振誠，兄弟感情融洽。近日江宏恩貼出三姐弟與母親的大合照，引起網友熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 18
民眾黨驚爆鬧分裂！「這2人」不滿陳昭姿未辭立委 黃國昌鬆口說了
即時中心／黃于庭報導為了協助民眾黨立委陳昭姿力推《人工生殖法》修法，前黨魁柯文哲日前往陪同拜會藍綠黨團。外界相當關心，民眾黨「2年條款」將於本（1）月底屆滿，若該法案未順利通過，是否會如期卸任；另黨內也傳出雜音，立委林國成暗酸「考試不及格的人就要留任」，立委麥玉珍也表示，拉長任期法案就會自動過？對此，黨主席黃國昌不認為黨內有歧見，並表示自己接任黨主席以來，就一直按照制度走。民視 ・ 33 分鐘前 ・ 18
祖雄不滿小姨子「白吃白住」不幫忙 佳娜失控姊妹大打出手！
大馬男星祖雄與烏克蘭籍妻子佳娜結婚2年，育有一女一子，家庭生活表面甜蜜，卻也暗藏不少磨合壓力。夫妻倆近日登上綜藝節目談到家庭問題，祖雄直言，佳娜的妹妹歐莉雅來台後長期同住，宛如成了「無法切割的毒瘤」，讓原本單純的家庭生活逐漸失衡，也對夫妻關係造成影響。中時新聞網 ・ 18 小時前 ・ 43
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道
蔡依林提告網紅是「歌手梁曉珺」 曾經參加超級星光大道EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 64
為什麼鳥屎總在你車上？美國研究給答案｜汽車小學堂
你也曾遇過以下倒楣事嗎？車子才剛洗好、停好車，轉眼就被鳥屎「攻擊」。有時只是偶發事件，但有時彷彿被盯上，不禁讓人想知道原因。美國一家名為Alan’s Factory Outlet的車庫零售商最近公布調查，指出最容易成為「空襲受害者」的汽車品牌是Ram、Jeep與Chevrolet；至於車色則是棕、紅、黑，你的愛車有上榜了嗎？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 9 小時前 ・ 1
林光寧告別追思會！林有慧爆哭跪別父親 蕭敬騰相伴三叩首不捨別離
蕭敬騰的岳父、資深藝人林光寧日前因中風併發吸入性肺炎辭世，享壽 75 歲，消息曝光後震驚演藝圈。家屬於 1 月 8 日上午 11 點 30 分，在台北市懷愛館景行樓 1 樓景明廳舉行追思紀念會，由女兒林有慧（Summer）與女婿蕭敬騰偕同家人，為林光寧送上人生最後一程。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 8
防北京變卦！輝達傳對中企極限避險 買H200晶片「全額預付且不退款」
隨著美國川普政府放寬對華人工智慧（AI）晶片出口管制，輝達（Nvidia）重返中國市場取得重大進展。《彭博》引述消息人士透露，中國官方計劃最快於本季度內有條件地批准H200晶片進口。然而，鑑於過去曾因政策突變導致巨額虧損，《路透社》獨家消息指出，輝達此次對中國客戶採取了極為罕見且嚴苛的「全額預付」支付條款，以確保在政策變數下能全身而退。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前 ・ 18
明日又有冷氣團！3區域轉濕冷 一路冷到「這天」
今（9）日強烈大陸冷氣團稍減弱，夜晚及清晨受輻射冷卻影響，溫度仍偏低，西半部及宜蘭低溫約9至13度，花東約14、15度，請注意保暖措施，白天氣溫稍微回升。台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興也提醒，這天起有機會再受大陸冷氣團影響，預估將一路冷到下週二。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 2
嗆聲「斬首賴清德」慘了！館長臉書13字回應
[NOWnews今日新聞]網紅「館長」陳之漢，去年（2025年）10月，因在YouTube直播中多次公開發表「斬首賴清德」、「把賴清德的狗頭斬下來」，並說出「兩岸一家親、我們都是中國人」等涉及「武統」...今日新聞NOWNEWS ・ 55 分鐘前 ・ 48
MLB》美媒點出林昱珉致命傷！3A表現低迷仍被看好關鍵曝
曾於2024年世界棒球12強賽扛起「中華隊王牌」的左投林昱珉，在經歷了充滿挑戰的2025年球季後，其職業生涯動向仍受矚目。根據權威美媒《棒球美國》（Baseball America）最新公布的2026年各隊農場新秀排名，林昱珉雖在3A遭遇卡關，但仍憑藉優異的變化球表現，位居亞利桑那響尾蛇隊新秀榜第24名。中時新聞網 ・ 1 小時前 ・ 7
這男人真幸福！林莎毫不猶豫為「他」接《大陸尋奇》
林莎近期接下中視招牌節目《大陸尋奇》外景主持人工作，為節目增添亮點。她坦言，接下主持棒的關鍵是因為阿公，她毫不猶豫點頭答應，「這個節目我一定要接！我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」中時新聞網 ・ 6 小時前 ・ 4
籌碼／外資狂倒298億！這5檔卻被搶爆 其中4檔被買到漲停
台股（7）日震盪走低，加權指數終場下跌140.83點，收在30435.47點，跌幅0.46%，成交金額約8530億元。爆出歷史天量，盤後籌碼顯示，外資單日賣超298.7億元，投信同步賣超84.5億元，自營商小幅買超22.8億元，三大法人合計賣超360.4億元，資金明顯轉趨保守，權值股與金融股成為主要調節對象。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
又是「萊爾」？盧秀燕轟：選前說孩子國家養 選後變地方養
表態跟進免費營養午餐政策的台中市長盧秀燕，談到行政院長卓榮泰喊窮，沒辦法幫地方負擔時，不禁想起賴清德總統常說孩子國家養，但現在從十幾個縣市宣布營養午餐免費來看，卻變成地方政府在養，呼籲中央提撥補助預算，一方面達成孩子國家養的政見，也能以齊一標準照顧全國孩子。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 141
她拿不鏽鋼碗「裝1物」突炸裂 「熱油潑臉」釀毀容！
國際中心／江姿儀報導不少人家中餐具選用不銹鋼材質，相較於陶瓷餐具更不容易因碰撞而摔碎，不銹鋼餐具更耐用、耐高溫、方便清洗。然而近日中國1名女子在家中做飯，拿起雙層不鏽鋼碗當容器，將滾燙熱油放入其中，沒想到鋼碗直接炸開，熱油噴濺她一身，導致多處燙傷，尤其臉部留下大面積傷痕。民視健康長照網 ・ 20 小時前 ・ 4
被蔡依林提告！梁曉珺搬法規狠酸「秒遭北京打臉」網笑：有夠尷尬
Jolin蔡依林《PLEASURE》世界巡迴演唱會台北大巨蛋場日前圓滿落幕，接著將展開中國的巡迴演出，預計橫跨北京、深圳、廈門等14座城市。不料卻傳出抖音網紅「斯理亞」指控「涉及宗教宣傳」，對此主辦單位隨即提告，斯理亞則再拍片回嗆，聲稱宗教活動依法無法在中國舉辦演唱會，不過秒遭到官方打臉。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 78
快訊／逃生門被堵！12檔被列警示股 驚見記憶體、IC設計、PCB熱門股
台股多頭氣盛，熱門股漲勢過猛引發監管單位高度關注！證交所與櫃買中心昨（8）日公告最新處置股名單，將於今（9）日正式生效。此次名單驚見「記憶體族群」全數淪陷，包括南亞科、華邦電、晶豪科、力積電等半導體大廠，因股價波動劇烈或週轉率過高，全被送入「處置房」關禁閉。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 5
獨家／穿襪睡覺＝慢性輕生？醫專業解答：好處說不完、快照做
連日低溫，天冷應否穿襪睡覺引發關注。有中醫師認為，糖尿病患者等循環差者，穿襪睡覺會惡化末梢神經或血管健康，幾乎等同「慢性輕生」。此說法引發熱議，醫師洪暐傑表示「此種說法是錯誤的！」天冷睡覺務必做好保暖，糖尿病患更應穿襪睡覺，因為糖尿病患的末梢血循差、神經容易病變，穿襪睡覺能促進血循、保護足部、減輕神經疼痛，還能增進睡眠品質。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 23
林莎為祖父接下《大陸尋奇》主持棒 首站衝四川海拔4000高山
林莎近日接下中視《大陸尋奇》外景主持棒，她坦言接下主持棒的關鍵是因為阿公，「我很愛旅行，但心裡有一個很重要的原因，是想讓阿公看到他最愛看的節目裡，出現他的孫女。」為此林莎便毫不猶豫點頭答應，心想「這個節目我一定要接」。其實不只阿公，林莎說父親同樣也是《大陸尋奇》的忠實鐵粉。鏡週刊Mirror Media ・ 2 小時前 ・ 發表留言