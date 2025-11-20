拜會韓國瑜進行黨務、時局交流 鄭麗文：與韓院長並肩作戰

國民黨主席鄭麗文上任後行程滿檔，今（20）日拜訪立法院長韓國瑜，兩人就黨務和時局等進行廣泛交流。鄭麗文強調，她對韓院長由衷敬佩和支持，不但並肩作戰，更重申中央黨部絕對是韓院長最堅強的後盾。

國民黨主席鄭麗文今日拜會立法院長韓國瑜。（圖／鄭麗文臉書）

鄭麗文下午在臉書發文表示，今日她特別拜會韓國瑜院長，雙方對於黨務、時局進行廣泛而深入的交流，韓院長也提供她非常寶貴的經驗和意見，讓她受益良多。

國民黨主席鄭麗文。（資料照／中天新聞）

鄭麗文指出，韓院長一直秉持國家利益至上、人民福祉優先，每每總能以其專業與智慧化解危機、展現格局，麗文對韓院長表達由衷的感佩、與毫無保留的支持。未來麗文隨時與韓院長並肩作戰，未來中央黨部一定會是韓院長最堅強的後盾。

最後鄭麗文提到，近日台北的氣溫略微濕涼，韓院長的風趣和溫暖卻令人如沐春風。感謝韓院長的勉勵，我們一起努力、同行致遠。

立法院長韓國瑜。（資料照／中天新聞）

該篇發文一出，不少網友紛紛在底下留言，「太讚了，加油啊！」、「看到你們倆確確實實是如沐春風，強強組合」、「看見這張合照，感覺台灣有機會再次成為亞洲四小龍」、「努力合作，打敗民進黨」、「你們兩位就是最強的領導人，口才一級棒！」、「甩掉無謂的包袱，可以走得更遠，期待國民黨新氣象」。

