拜會韓國瑜 鄭誓言當最堅強後盾

國民黨主席鄭麗文拜訪立法院長韓國瑜就黨務、時局進行廣泛而深入的交流。（取自鄭麗文臉書）

記者王超群∕台北報導

國民黨主席鄭麗文二十日拜會立法院長韓國瑜，就黨務與時局交換意見。鄭麗文表示，韓國瑜長期秉持國家利益與人民福祉優先，面對各種挑戰皆能以專業與智慧化解危機，她對此深表敬佩，並強調中央黨部將成為韓國瑜最堅強的後盾。

鄭麗文會後透過社群平台表示，專程拜訪韓國瑜，雙方就國會運作、政局變化以及未來合作方向進行深入交流。她指出，韓國瑜在經驗分享與情勢分析方面提供了許多寶貴意見，令她受益良多。

鄭麗文說，韓國瑜始終堅持超越黨派、以國家利益為先的原則，對外展現穩健態度，對內維持團結合作，面對外界挑戰時總能提出具體策略並化解危機。她表示，這份胸襟與判斷力值得肯定，自己也將全力支持、隨時並肩合作。

廣告 廣告

鄭麗文強調，中央黨部在她的帶領下，將以制度化方式協助國會黨團推動政策，共同面對朝野議題。她說，未來無論在重大決策或政黨發展上，中央黨部都會做韓國瑜的堅強後盾，維持黨內穩定，共同朝目標前進。

鄭麗文表示，台北近日氣溫偏涼，但韓國瑜的風趣談吐與親切態度，讓會談氣氛溫暖愉快。她感謝韓國瑜的提醒與勉勵，並表示國民黨將在良好互信基礎上攜手前行。