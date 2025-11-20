拜會韓國瑜！鄭麗文喊「隨時並肩作戰」：中央黨部是最堅強的後盾

記者詹宜庭／台北報導

國民黨主席鄭麗文今（20日）拜訪立法院長韓國瑜，雙方就黨務、時局進行廣泛而深入的交流，鄭麗文表示，韓國瑜提供了自己非常寶貴的經驗和意見，真的受益良多，「未來隨時與韓院長並肩作戰，中央黨部一定會是韓院長最堅強的後盾。」

鄭麗文指出，韓國瑜一直秉持國家利益至上、人民福祉優先，每每總能以其專業與智慧化解危機、展現格局，她對韓國瑜表達由衷的感佩、與毫無保留的支持，「未來將隨時與韓院長並肩作戰，中央黨部一定會是韓院長最堅強的後盾」。鄭麗文也提到，近日台北的氣溫略微濕涼，但韓國瑜的風趣和溫暖卻令人如沐春風，「感謝韓院長的勉勵，我們一起努力、同行致遠。」

