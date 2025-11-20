拜會韓國瑜 鄭麗文：未來中央黨部一定會是韓最堅強的後盾

國民黨主席鄭麗文今拜會立法院長韓國瑜。截自鄭麗文臉書



記者周志豪／台北報導

國民黨主席鄭麗文今拜會立法院長韓國瑜，雙方就黨務、時局進行廣泛而深入的交流。鄭表示，韓提供非常寶貴的經驗和意見，讓自己受益良多，感謝韓的勉勵，我們一起努力、同行致遠。

鄭麗文說，韓國瑜一直秉持國家利益至上、人民福祉優先，每每總能以其專業與智慧化解危機、展現格局；未來隨時與韓並肩作戰，未來中央黨部一定會是韓最堅強的後盾。

鄭麗文表示，對韓國瑜表達由衷的感佩、與毫無保留的支持；近日台北的氣溫略微濕涼，韓的風趣和溫暖卻令人如沐春風。

