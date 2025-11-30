拜月老不是求脫單！桌上擺「追星小卡」韓國人也看傻

一名網友到龍山寺還願時，看見韓國遊客參拜月老時，在供桌上擺一堆追星小卡。（示意圖／東森新聞）





不少渴望戀愛的人，都會前往月老廟祈求好姻緣，而台北龍山寺更是許多民眾與觀光客必訪的信仰景點。不過，近日一名網友分享的親身經歷，卻意外地讓全網笑翻。她表示，在前往龍山寺還願時，巧遇一位韓國導遊帶著一群韓國遊客參拜月老，但祭桌上「擺了一堆小卡」的景象卻讓她忍不住笑出聲。

原PO在社群平台Threads發文指出，當天她正在龍山寺準備還願時，聽到一位韓國導遊正在向團員介紹月老信仰。導遊說明：「這裡是求男朋友、女朋友的神！」不料，原PO望向供桌時，卻看到桌上整齊擺放著大量追星族熟悉的「偶像小卡」。這畫面讓她瞬間愣住，因為與以往信徒擺放的供品反差超大，讓她當場忍不住笑出來。

原PO事後也在留言區補充，其實她這次來還的願，也與戀愛無關，而是「搶到演唱會門票、並且順利舉辦完。」她還分享自己拜月老時一定會說的願望內容：「搶到票、並如期舉辦且雙方健康平安。」

貼文曝光後，立刻引來大批網友熱烈討論，紛紛留言分享自身經驗。有網友笑稱：「有星可以追誰要談戀愛啦」、「月老：現在的KPI變成搶票，容易達成多了！終於不是辦理愛情業務了」、「月老真的太厲害了，業務真廣」、「拜月老跟結緣有關，因此追星也可以。應該說要結善緣的都行」。

另外，也有網友表示，自己家附近的月老廟近期也出現同樣現象，供桌上滿滿偶像小卡。甚至有網友分享，參加龍山寺的英文導覽時，導覽員還特別解釋「台灣人會擺偶像的小卡來祈請演唱會搶到票」。可見現今信眾向月老祈求的內容越來越多元。

