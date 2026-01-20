拜月老搶「老公」演唱會門票 偶像周邊成武廟另類供品

為信眾搶演唱會票，台南祀典武廟月老開啟新業務。(記者王姝琇攝)

〔記者王姝琇／台南報導〕追星族拜月老的奇景近期越來越夯，不少迷妹分享拜完月老後就沒有搶不到的票，儼然成為月老的新業務項目！陳姓資深迷妹說，偶像視同「老公」，拜月老理所當然，但前提是有信仰還不夠，口袋還要有一點深度。

祀典武廟是台南四大月老之一，原本月老牽紅線的業務就相當繁忙，現在又多了項新項目－幫迷妹搶「老公」演唱會門票！陳姓資深迷妹表示，據了解這個風氣最早源自霞海城隍廟，因為追星如同談戀愛，參拜月老有助牽起與偶像間的紅線，讓粉絲有機會順利親眼見上一面，包括見面會、演唱會等，尤其演唱會需要搶好位置、序號抽門票都是。

廣告 廣告

至於要準備什麼「供品」？陳姓資深迷妹說，每間廟的月老喜歡的東西不一樣，祀典武廟可能就是甜食、糖果或麻糬之類的，最重要的是，要加上偶像「老公」的詳細資料，例如偶像小卡、娃娃、手燈及各式各樣偶像代言的商品，還有演唱會座位表，也可以看到乖乖餅乾包裝上寫滿搶票成功的許願，大家都會自己手寫比較有誠意。

台南祀典武廟月老神案上滿滿的偶像周邊商品。(記者王姝琇攝)

台南祀典武廟月老神案上滿滿的偶像周邊商品。(記者王姝琇攝)

台南祀典武廟月老神案上滿滿的偶像周邊商品。(記者王姝琇攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

今年「大寒」真的冷！廖大乙：把握大寒到立春 讓穢氣滾蛋

為台爭取最低關稅+全球首獲最惠國待遇 鄭麗君再宣布1大好消息！

彰化首站來了！台61鹿港179K設休息站 最快明年2月開幕

高雄春節4天停收垃圾 除夕夜不收垃圾

