拜濟公、求土地公、聽這首歌 刮刮樂直接中百萬元

台彩今天再分享於台北市松山區松福投注站「1,200萬大吉利」幸運刮出100萬元大獎，及苗栗縣頭份市富貴隆來彩券行「2,000萬超級紅包」100萬元大獎的中獎人經驗。整合2位中獎人和彩券行的分享，就是拜濟公、求土地公、聽這首歌，刮刮樂直接中百萬。

根據松福投注站代理人呂小姐轉述，早上準備開門營業時，赫然發現彩券行店門內出現一張刮出百萬大獎的彩券影本，經過核對真的是店內售出的「1,200萬大吉利」幸運刮出100萬元大獎，讓她忍不住直呼：「真的是喜從天降，太強運了吧！」雖然不知道悄悄來報喜的幸運中獎人是誰，但她表示平時來店顧客多是上班族，也很替這位神祕客感到開心！呂小姐表示今年初特別恭請濟公師父親臨到店祈福加持，且店門口正對香火鼎盛的延吉福德宮，「雙神護財」果真有好事臨門。

廣告 廣告

富貴隆來彩券行 刮中「2,000萬超級紅包」100萬元大獎是一對幸運母女檔，根據代理人邱先生表示，母女兩人在(20日)上市當天即迫不及待的到店裡挑一本「2,000萬超級紅包」，挑選的時候聽到女兒手機中傳來一段旋律，代理人邱先生好奇詢問才得知是最近流行的都市傳說，只要播放「尾牙中獎神曲」就可以帶來好運；隔天(21日)那位母親就帶著其中一張刮刮樂到彩券行給代理人確認，結果真的刮中100萬元大獎，沒想到「尾牙中獎神曲」竟真的有聽有保庇，中獎人更大方包給店家紅包沾沾喜氣。

【看原文連結】

更多udn報導

霍諾德明徒手攀101最怕不幸墜落 Netflix有備案

建中墾丁畢旅吃冷菜只有水果是溫的 怒刷一星

別人的老闆不讓人失望 這家尾牙普發AI筆電

最危險的不是冷！醫教天冷起床、洗澡如何保命