拜王爺抽黃金！「北門王爺藝饗節」熱烈進行中 邀民眾走訪鹽鄉集章抽大獎

【記者 劉秋菊／台南 報導】為推廣臺南北門地區深具特色的王爺信仰文化與濱海人文風貌，交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處（以下簡稱雲管處）現正熱烈舉辦「北門王爺藝饗節」系列活動。本次活動特別串聯北門在地六大宮廟與文化亮點，透過豐富的藝文展演、深度祈福體驗及趣味集章互動，邀請全國民眾走訪北門，親身感受傳統信仰與現代觀光交織而成的獨特節慶魅力。

目前正火熱進行中的「北門王爺藝饗節集章遊」活動，特別祭出「實體黃金一台兩」作為頭獎，引發高度關注。雲管處徐振能處長表示，黃金象徵著至高的祝福與吉祥，與王爺信仰中守護、庇佑的文化意涵相得益彰，希望讓民眾在親近文化的過程中，不僅收穫深刻的節慶記憶，更能帶回滿滿的正能量。除了備受矚目的黃金大獎，豐富的獎項還包括 iPhone 17 (256GB)、Nintendo Switch 2、雙人房住宿券、7-ELEVEN 千元商品卡及多項王爺加持的專屬好禮，讓遊客在誠心祈福之餘，也能與好運驚喜不期而遇。

雲管處指出，「北門王爺藝饗節」不同於單次性的祭典，而是以系列帶狀形式規劃，方便民眾依據個人行程，靈活安排走訪不同時間點的宮廟與據點。透過持續性的集章機制，鼓勵遊客多次重遊、慢遊北門，細細品味鹽鄉的信仰文化脈絡與在地生活美學，讓北門不再只是走馬看花的快閃景點，而是值得沉浸體驗的文化場域。

在豐富的系列活動中，預計於 115 年 1 月 24 日在井仔腳興安宮登場的「神廟大馬戲」，是本屆藝饗節六場精彩活動中的第三場重點演出。這場跨界盛會將傳統廟埕空間化為當代馬戲舞台，以兼具藝術性與娛樂性的形式，打破信仰與生活的隔閡，非常適合親子家庭與各年齡層民眾共同參與。雲管處期許透過表演藝術的導入，以更貼近現代生活的方式，讓珍貴的傳統信仰被更多族群看見並喜愛。

雲管處進一步說明，後續仍將於北門地區陸續推出多場活動，涵蓋展演、祈福儀式與文化體驗，並持續結合集章機制，讓民眾在不同時間點前來，都能感受到藝饗節的豐富內涵。相關活動資訊將陸續於官方平台公告，歡迎民眾提早關注並規劃行程，感受王爺信仰與濱海文化交織出的熱鬧節慶氛圍。更多集章活動訊息可上「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。(影像由雲管處提供)