拜王爺集章抽價值19萬1台兩黃金！ 台南北門王爺藝饗節振興觀光

北門王爺藝饗節集滿6宮廟集章可參加抽獎。(記者楊金城攝)

〔記者楊金城／台南報導〕為推廣台南北門地區深具特色的王爺信仰文化與濱海人文風貌，雲嘉南濱海國家風景區管理處推出「北門王爺藝饗節」系列活動，串聯北門在地6大宮廟與文化亮點，透過豐富的藝文展演、深度祈福體驗及趣味集章互動，邀請全國遊客走訪北門感受節慶魅力，振興觀光，集章抽獎頭獎是市價近19萬元的1台兩黃金。

北門王爺藝饗節活動，包括北門南鯤鯓代天府、蚵寮保安宮、北門永隆宮、井仔腳興安宮、井仔腳泰安宮及三寮灣東隆宮，集章活動到明年3月10日。雲嘉南管理處為振興丹娜絲災後濱海觀光，舉辦鹽續幸福音樂會、北門王爺藝饗節兩大系列活動。

廣告 廣告

雲嘉南管理處處長徐振能表示，黃金象徵著至高的祝福與吉祥，與王爺信仰中守護、庇佑的文化意涵相得益彰，希望讓民眾在親近文化的過程中，不僅收穫深刻的節慶記憶，更能帶回滿滿的正能量。除了實體黃金頭獎，抽獎獎項還包括 iPhone 17、Nintendo Switch 2、住宿券、7-ELEVEN千元商品卡及多項王爺加持的專屬好禮。

雲管處指出，北門王爺藝饗節舉辦不同活動，方便遊客靈活安排走訪6宮廟與文化景點，明年1月24日將在北門井仔腳興安宮舉辦「神廟大馬戲」，將廟埕化為當代馬戲舞台，「鹽續幸福」則在今年12月31日下午4點半復辦井仔腳鹽田送夕陽音樂會，送走2025、迎接2026。透過集章並鼓勵遊客多次重遊、慢遊北門，細細品味鹽鄉漁村之美。

北門王爺藝饗節、集章活動資訊可上雲管處官網、「雲嘉南，好好玩!!!」臉書粉絲專頁查詢。

北門王爺藝饗節在6宮廟有不同的活動。(記者楊金城攝)

集滿章可到北門遊客中心投入摸彩箱。(記者楊金城攝)

台南北門王爺藝饗節串聯北門在地6大宮廟與文化亮點，透過豐富的藝文展演、深度祈福體驗及趣味集章，以帶動觀光。(記者楊金城攝)

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝

2025最繁忙國際航線出爐！「桃園機場」搶佔第1、第9名

交通部：國道1號中豐交流道 12/26上午6時通車

