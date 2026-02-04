拜登妻子77歲前夫「被控殺妻」！ 一級謀殺罪起訴

吉爾拜登（左圖右）的前夫威廉史蒂文森（右圖）涉嫌殺害現任妻子，遭一級謀殺罪起訴。（翻攝Joe Biden臉書／nccpdnews.com）

美國特拉華州警方3日宣布，美國前第一夫人吉爾拜登（Dr. Jill Biden）77歲的前夫威廉史蒂文森（William Stevenson），因涉嫌謀殺其現任妻子琳達史蒂文森（Linda Stevenson），遭一級謀殺罪起訴。

深夜接獲家庭糾紛報案？ 警入屋驚見妻子陳屍客廳

回顧整起案件，特拉華州纽卡斯爾郡警方指出，2025年12月28日深夜，他們接獲一起家庭糾紛報案，隨即趕往史蒂文森位於威爾明頓（Wilmington）的住處。警方進入後，發現64歲的琳達倒臥在客廳無反應，即便急救人員搶救，但最終仍宣告不治。琳達隨後被送至州立法醫科學部門驗屍。

經過數週調查，特拉華州大陪審團本月2日對史蒂文森作出一級謀殺起訴。警方同日在史蒂文森的住所逮捕他，目前他被羈押在威爾明頓的監獄，保釋金設定為50萬美元（約新台幣1,577萬元），但他未能提出保釋。

目前尚不清楚史蒂文森是否有聘請辯護律師，檢方也尚未公開詳細證據或謀殺的具體動機。特拉華州警方發言人指出，調查仍在進行中，部分關鍵證據還未對外揭露，但根據大陪審團的決定，檢方認為，有足夠證據證明他「蓄意殺人」的指控。

威廉史蒂文森（右）和妻子琳達（左）。（翻攝臉書）

生前稱丈夫「浪漫又堅定」？ 甜蜜形容如今成殘酷對比

史蒂文森早年是特拉華大學附近音樂酒吧「Stone Balloon」的創辦人，該酒吧曾是許多藝人和學生聚集的文化場所之一。1970年，18歲的吉爾與史蒂文森結婚，5年後在1975年離婚。吉爾離婚後不久，認識了當時擔任特拉華州參議員的喬拜登（Joe Biden），兩人於1977年結婚。

至於過世的琳達，她生前曾多次表達對史蒂文森的熱愛，她曾形容丈夫是個浪漫且堅定的人，對婚姻生活很滿意。如今看來與她的離世形成強烈對比。

