拜登照片換「自動筆」還不夠！川普增說明牌 行文混亂：瞌睡喬毀滅國家

編譯張渝萍／綜合報導

對拜登恨意有多深！先前美國總統川普才在白宮設置「總統星光大道」牆，擺上歷屆總統肖像，唯獨前總統拜登照片是一張「自動筆」照。

這還不夠，現在川普又在每張照片下新增說明牌，行文風格與他社群貼文一樣隨興且尖酸刻薄，用他招牌的「隨意大小寫」方式大酸拜登：「瞌睡喬將我們國家推向毀滅邊緣」。

川普在美國總統星光大道照片底下新增「說明牌」，大酸政敵、自吹自擂。（圖／翻攝自X平台）

「說明牌」宛如川普社群貼文

CNN報導指，先前川普設置了歷任「總統星光大道」（Presidential Walk of Fame），將拜登肖像換成「一支自動筆」來羞辱他，引起軒然大波。

然而，這還不足以消去川普對拜登的恨意，他這次還在每張照片下新增說明牌，為每位總統增添說明，但實為川普個人的感想，且行文隨意、出現侮辱性語言與大小寫亂用的情況，宛如在看川普社群貼文。。

在展覽最前方、位於白宮西廂外步道旁的一塊說明牌寫道，這項設施由川普「構思、建造並親自揭幕」，目的是「向歷任總統致敬，無論好壞，或介於兩者之間，他們曾為我們的國家服務，並在過程中付出良多」。

川普本人的說明牌就大肆自誇2024年的勝選，聲稱自己克服「前所未有、針對他的司法機構武器化行為」，以及「兩次暗殺未遂」。上頭文字還宣稱，執政僅11個月的川普已經兌現就職日承諾，為美國帶來「黃金時代」，並列舉他所主張的戰爭終結、邊境獲得保障，以及所謂幫派成員被驅逐出境等成果。

川普再次大批「瞌睡喬」

相較下，他的死對頭拜登的說明牌就顯得「敵意滿滿」。在「自動筆」照下方的說明牌寫道：「瞌睡喬，毫無疑問是美國史上最糟糕的總統。他是在美國史上最腐敗的一場選舉之下就任，任內坐看一連串前所未有的災難，將我們的國家推向毀滅邊緣。」接著寫道：「但儘管如此，川普總統仍將以壓倒性勝利再次當選，拯救美國！」

川普在美國總統星光大道照片底下新增「說明牌」大酸拜登、歐巴馬。（圖／翻攝自X平台）

其他總統也遭到類似高度政治化的描述，例如前總統歐巴馬。

川普對歐巴馬的說明牌寫道：「歐巴馬是首位非裔美國總統，曾任社區組織者、伊利諾州的一任期聯邦參議員，也是美國史上最具爭議性的政治人物之一。」文中批評他通過川普所稱「極度無效的『負擔不起』醫療保健法案」，以及簽署「片面偏頗的巴黎氣候協定」。

柯林頓牌上強調「我贏希拉蕊」

前總統柯林頓的說明牌則提到他的政策成就，但也特別點出時任國務卿、他的妻子希拉蕊2016年敗給川普一事，「2016年，柯林頓總統的妻子希拉蕊，輸掉了總統大選給唐納・J・川普總統！」

批評並不僅限於民主黨籍總統。前總統小布希的說明牌中，川普就指責他發動阿富汗與伊拉克戰爭，「小布希總統成立了國土安全部，但卻發動了阿富汗與伊拉克戰爭，這兩場戰爭本就不該發生。」但也提到他推動了總統防治愛滋病緊急救援計畫（PEPFAR），卻未提及川普政府今年稍早已暫停該計畫部分資金。

早期的總統說明牌較不情緒化

對於較早期的總統，部分描述看起來政治色彩相對淡化。

前總統甘迺迪的說明牌提到他是首位當選總統的天主教徒，以及他的一些外交作為。而前總統卡特的說明牌雖指出「他的單一任期以高通膨、高失業率，以及不斷攀升的『痛苦指數』為特徵」，但也稱讚他卸任後的人道主義工作。

